La crisis de Argelia atenaza al Gobierno y otras noticias que debes conocer

1. La crisis de Argelia atenaza al Gobierno mientras cruza los dedos para reconstruir las relaciones

El plante de Argelia atenaza al Gobierno, que ha cruzado los dedos para reconducir las relaciones, queriendo creer además que no correrán riesgo los suministros de un gas desbocado en los mercados.

A pesar de lo mucho juego han especulado con daños limitados a un encarecimiento del coste, aprovechando revisiones contractuales, el Ejecutivo tira del eufemismo "actualización de precios". Puertas afuera, la consigna ha sido transmitir tranquilidad. A eso dedicaron sus esfuerzos varios ministros, mientras Pedro Sánchez decidía personalmente hacer mutis por el foro.

2. Carlos Herrera entrevista este viernes al candidato del PSOE, Juan Espadas, el próximo 19-J en Andalucía

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, entrevista este viernes 10 de junio, a partir de las nueve de la mañana, al candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en las elecciones del próximo 19 de junio. Los socialistas concurren a estas elecciones tras haber estado en la oposición los últimos cuatro años. El PSOE busca recuperar la Junta de Andalucía, en la que ha gobernado durante más de 35 años y que perdió en 2018 tras el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.

3. La renovación del Constitucional o el intento del Gobierno de "controlarlo" como sea

“Sería un descrédito para el Gobierno” nos dicen fuentes jurídicas. Un descrédito que Pedro Sánchez intente nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden sin esperar a la renovación del CGPJ, que le conciernen los otros dos nombramientos y no puede hacerlo en funciones tras la reforma del Gobierno del año pasado. El mandato de cuatro magistrados, un tercio, finaliza el 12 de junio, mandato que quedará prorrogado hasta que se renueve. Y los cuatro magistrados son el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Tres a propuesta del PP y uno a propuesta del PSOE.

4. Cada 30 minutos se denuncia una desaparición en España: seis de cada 10 de adolescentes

El 64% de las 22.285 denuncias por desapariciones presentadas en año pasado en España, fueron de menores, mayoritariamente de adolescentes entre los 13 y lo 17 años que se fugan voluntariamente. Quedan activas 5.411, la mitad de menores de edad, a las que hay que sumar los 8.000 menores no acompañados. Realmente más del 90% de las desapariciones de menores se resuelven, sobre todo las que son voluntarias, pero el problema es la reincidencia.

5. Putin descarta aislar la economía rusa ante las sanciones impuestas por Occidente y los países aliados

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha descartado aplicar un aislamiento sobre la economía y ha precisado que un país como Rusia no puede ser "cercado" en el marco de las sanciones impuestas por Occidente y los países aliados en represalia por la invasión de Ucrania. "No teníamos una economía cerrada. Es decir, en la época soviética, cuando nos aislábamos, creamos el llamado telón de acero: no vamos a hacer esto ahora. No pisaremos el mismo rastrillo", ha indicado Putin, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.