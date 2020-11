Crisis en la ANC tras la dimisión de siete miembros de su secretariado

Siete miembros del secretariado nacional de la ANC han renunciado a su cargo por discrepancias con el rumbo de la organización independentista, que sufre una crisis interna en vísperas de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero.

Los siete críticos, que formaban parte de la setentena de miembros que integran el secretariado nacional de la ANC, han hecho llegar a la dirección de la entidad una carta, avanzada por elmon.cat y a la que ha tenido acceso Efe, en la que formalizan su renuncia.

"El paso que damos es muy doloroso para nosotros, hemos dedicado a la ANC muchísimas horas y años intensos, muchos esfuerzos, y ahora se ha acabado. No permaneceremos en el secretariado nacional para hacer filibusterismo", señalan en la carta, firmada por Pep Fort, Laura Camp, Lluís Maynau, Àlex Roca, Esther Sancho, Jordi Roset y Lluís Torrent.

Pep Fort era además coordinador de gestión administrativa de la ANC y Jordi Roset era el coordinador de gestión económica, mientras que Lluís Torrent ocupaba el cargo de coordinador de acciones en el territorio.

La crisis ha estallado a raíz del pleno extraordinario del secretariado celebrado el pasado 25 de octubre, en el que fueron presentadas seis propuestas de resolución sobre cómo debe incidir la ANC en las próximas elecciones, una de las cuales presentada por los dirigentes que han dimitido y que fue rechazada.

Su propuesta consistía en que la ANC solo diese "apoyo explícito" a aquellas candidaturas que se comprometiesen a validar la vía unilateral si los independentistas superan el 50 % de los votos, a "hacer efectiva" la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, a "publicarla" en el Diario Oficial de la Generalitat y a "hacer una declaración política" en el Parlament.

"La ANC promoverá y dará apoyo a aquellas formaciones políticas que asuman explícitamente esta propuesta de mandato. Denunciaremos públicamente a aquellos que, pese a haber manifestado su compromiso, lo incumplan", señalaba la propuesta de resolución rechazada.

En la carta en la que anuncian su dimisión, los firmantes reconocen que el debate en el seno del secretariado "no fue bien, no porque no se aprobara la propuesta que presentamos", sino "por lo que fue aprobado" finalmente.

En concreto, la resolución que sí aprobó el secretariado el pasado 25 de octubre plantea que la ANC publicará durante la campaña electoral una comparativa de los programas de los partidos independentistas que se presenten y se constituirá un grupo de trabajo para "fiscalizar" sus posicionamientos, pero no se condiciona el apoyo de la entidad a que se comprometan a aplicar la vía unilateral hacia la independencia si ganan las elecciones. EFE

