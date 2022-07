O crime de Samuel Luiz, á espera de xuízo e con dous dos sete detidos condenados

Trátase dos que non tiñan aínda 18 anos e cuxa causa se seguiu nun xulgado de menores

Este domingo cúmprese un ano da morte de Samuel Luiz, un mozo de 24 anos que faleceu na Coruña na madrugada do 3 de xullo de 2021 após unha brutal malleira no paseo marítimo coruñés, á saída dun local de lecer. O caso segue á espera aínda de xuízo por cuestións pendentes neste procedemento.

Así o confirmaron fontes próximas ao caso consultadas por Europa Press, que apuntaron ao atraso na autorización solicitada á xustiza estadounidense para o acceso a mensaxes borradas en redes sociais polos detidos, segundo a investigación.

Por parte do Xulgado de Instrución número 8 da Coruña, fíxose no seu momento un requirimento para ese efecto e, á súa vez, Estados Unidos pediulle información para determinar se permitía ao acceso a mensaxes en redes como Instagram ou WhatsApp.

Esta mesma semana, coñecíase que Estados Unidos respondeu de forma favorable a esa petición. Os datos recibidos foron xa enviados á Policía Naional para a súa análise polo que se está agora á espera do seu informe.

Á súa vez, as defensas lograron que se admita a remisión a este mesmo xulgado do relativo á causa dos dous mozos que eran menores no momento dos feitos, os únicos que están xa condenados após un acordo alcanzado entre as partes persoadas.

Esta petición expuxérona letrados da defensa co fin de coñecer as declaracións achegadas nun procedemento xudicial que se seguiu de forma distinta por non ter estes dous mozos a maioría de idade no momento dos feitos, motivo polo que ingresaron nun centro de menores. Agora, atópanse cumprindo unha medida de internamento en réxime pechado após aceptar tres anos e medio de condena por asasinato.

CINCO ADULTOS, INVESTIGADOS

Á espera de xuízo, atópanse outras cinco persoas, tres en prisión preventiva após os feitos e aos que se lles denegou a súa posta en liberdade, e outros dous, un home e unha muller, en liberdade, con obrigación de comparecencias no xulgado. Tanto Fiscalía como acusacións consideran os feitos como constitutivos dun delito de asasinato. A un deles, por presuntamente quedar co móbil de Samuel, o Ministerio Público atribúelle tamén un delito de roubo con violencia.

Os mozos foron detidos no marco dunha investigación policial que non descartou, durante o desenvolvemento da mesma, ningunha hipótese sobre o motivo do sucedido, como unha agresión homófoba, constatando que houbo insultos desta índole durante a malleira que lle ocasionou a morte ao mozo.

Remitíndose aos resultados da autopsia, a Policía Nacional sostivo que que Samuel Luiz "morreu por un fallo multiorgánico" como resultado de "moitísimos golpes", sen uso de armas, e refugando que falecese "por unha navallada".

No entanto, nun vídeo, do que non se concretou a data da súa gravación e que os investigadores trasladaron ao xulgado, víase aos detidos con armas. Nas imaxes, portaban machetes e bates, segundo apuntaron no seu momento fontes próximas ao caso.

O desencadentante do sucedido, de acordo coa investigación, puido ser unha videollamada de Samuel e unha amiga con outra persona e que orixinou reproches por parte dun dos detidos ao crer que lle gravaban e que acabou nunha agresión e a morte do mozo. Antes, para tratar de axudalo, interviñeron dous homes, de nacionalidade senegalesa, Un deles, resultou agredido ao recibir tamén diversos golpes e patadas.

ONDA DE SOLIDARIEDADE

A morte de Samuel Luiz provocou unha onda de indignación, pero tamén de mostras de solidariedade, no propio lugar onde se produciron os feitos coa colocación de flores e outros recordos na súa homenaxe, así como mobilizacións, promovidas por movementos LGTBI, e mostras de apoio por parte de representantes políticos e personaxes públicos de distintos ámbitos e en todo o mundo.

Cualificado como un delito de "odio" nesas mobilizacións, respecto diso as autoridades e os investigadores remitíronse ao que se decida no ámbito xudicial, sen descartar que existise esa posibilidade.

Agora, á espera de que se fixe data de xuízo, o recordo de Samuel Luiz segue presente. Fíxoo na manifestación convocada o martes na Coruña por entidades LGTBI da cidade con motivo do Día do Orgullo e tamén nas xornadas previas ao aniversario de morte en distintos actos.

Mentres, un ano despois, as entidades LGTBI seguen reclamando leis que garantan os seus dereitos e insisten no auxe dos delitos de odio. Respecto diso, Ana García, presidenta da Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual (ALAS) A Coruña --entidade que exerce a acusación popular no caso de Samuel Luiz-- lembrou que nas seguintes semanas á morte deste houbo "17 incidentes de odio, das cales 13 foron agresións" na Coruña e a súa área.