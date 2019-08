La Crida afirma que no quiere sustituir al PDeCAT: "No nos planteamos ocupar ningún espacio"

El secretario general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral, ha defendido este jueves que su organización no quiere sustituir el PDeCAT, y ha argumentado que no se han planteado ocupar "ningún espacio" político en concreto porque son el espacio de la unidad independentista.

"Somos una asociación con vocación de hacer política para hacer efectivo el mandato del 1-O, pero no queremos hacer injerencias, no es nuestra voluntad entrar en las dinámicas partidistas", ha manifestado Morral en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Ha explicado que la Crida apoyará la respuesta a la sentencia judicial del 'procés' que decida el presidente catalán, y ha remarcado la importancia de que ésta sea "respetuosa con la diversidad de opiniones que hay en el marco del independentismo".

"La respuesta debe ser ciudadana, debidamente liderada por la gente, bien organizada y muy unitaria. Tenemos prisa por cumplir el mandato del 1-O, pero queremos hacer las cosas bien, y esto solo es posible a través de la unidad", ha declarado.

Morral también ha asegurado que la única sentencia judicial que consideran aceptable es la absolución de los acusados, aunque ha reconocido que es probable que éste no sea el escenario que el tribunal dictamine.

En relación a la posibilidad de convocar elecciones autonómicas como respuesta a la sentencia judicial, Morral ha considerado que no existe "una relación causa-efecto" entre ambas.