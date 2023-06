Crespo pide a Sánchez que "aclare la conexión" de socialistas alemanes "con el boicot" a los frutos rojos

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "aclare inmediatamente qué conexión tienen los socialistas alemanes con la campaña de descrédito impulsada en Alemania contra la fresa de Huelva" y que "ponga freno al apoyo que se le está dando a la misma".

"Rectificando su actitud incomprensible e irresponsable para estar a la altura de lo que necesita el sector agrícola andaluz, que no es otra cosa que una defensa férrea en los mercados alemanes", ha lamentado la consejera que ha calificado de "incomprensible e irresponsable" la postura del Gobierno ante la campaña contra los frutos rojos de Huelva, porque "hay que sacar la fresa de la contienda política".

La consejera entiende que "cualquier gobierno que se precie está para defender los intereses de su economía, su territorio y sus sectores productivos y no para ser difusor de iniciativas de descrédito intencionadas que responden a ideologías e intereses partidistas y que se alejan mucho de la realidad de un sector innovador, exportador y sostenible, como es el fresero andaluz".

De ahí que "desde Andalucía no se entienda que el Gobierno de España esté no sólo inactivo ante una acción de desprestigio llena de falsedades, sino que, además, está dando valor a la misma".

Al respecto, la consejera ha pedido a Sánchez, "en nombre del Gobierno andaluz", que "tome carta en el asunto" y que "pare a los socialistas alemanes", porque estos "están apoyando esta campaña a través de una organización que tiene contacto con ellos y que son los que la están promoviendo".

"Deben tener en cuenta que están haciendo mucho daño a 160.000 familias de Andalucía que viven del sector de la fresa y frutos rojos que están exportando 500 millones de euros, alcanzando un volumen de negocio en Alemania de 186 millones, y que en estos momentos son base económica para las zonas rurales que están haciéndolo con sostenibilidad desde hace muchos años, para que en estos momentos estén metiéndolos en la contienda política y estén dañando los intereses", ha enfatizado.

Al respecto, Crespo ha asegurado que "ya no es una cuestión de supermercado", a los que la Junta ha pedido una reunión para "explicarles lo que ya saben", que los frutos rojos de Huelva "son productos sostenibles, que la situación es normalizada y que confíen plenamente en unos productos que están haciendo las cosas bien en este momento".

Pero además, ha subrayado que "no es solamente por los supermercados, es también por el consumidor. Están alentando al no consumo de las fresas y los frutos rojos, algo que me parece una irresponsabilidad muy importante por parte de un gobierno, directamente de una institución".

"Por tanto, al saber que los socialistas alemanes están detrás, supuestamente, de esta campaña que está haciendo la organización, le pedimos directamente al presidente del Gobierno que tome cartas en el asunto y que explique la situación de los socialistas alemanes que están supuestamente involucrados con esta campaña, ya que están intentando parar y que baje el consumo de la fresa y sobre todo que no se comercialice en toda Europa y especialmente en Alemania", ha concluido.

Crespo ha recordado que "estamos ante un sector sostenible desde un punto de vista económico, social y medioambiental, que genera cada año más de 100.000 empleos directos entre los sectores productivos e industriales de Huelva".

Por ello, la próxima semana la consejera de Agricultura va a iniciar una ronda de contactos con las principales cadenas de distribución alemanas en defensa de la fresa onubense, con la idea de trasladar "la realidad de este sector" y "asentar la confianza que, desde hace años, tiene la fresa de Huelva en los mercados europeo".