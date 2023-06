Crespo se desmarca de Gascón, le afea que culpe al adversario de los malos resultados y le pide "más autocrítica"

El coordinador regional de Izquierda Unida, José Ramón Crespo, se ha desmarcado del candidato de Unidas Podemos a la Presidencia, José Luis García Gascón, que ha culpado al contricante socialista Emiliano García-Page, de los malos resultados cosechados por la coalición en los comicios autonómicos del pasado domingo y le ha pedido "más autocrítica".

Preguntado por los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes por las acusaciones de García-Gascón, Crespo ha insistido en que "la crítica a García-Page, como la crítica a cualquier otro adversario político, no es lo que esperan los ciudadanos" de las formaciones políticas.

"Es un mensaje equivocado. Lo he dicho antes, en nuestra coalición durante la campaña electoral, y lo digo ahora", ha aseverado el líder de IU en la región, que ha insistido en que a las familias, "cuando no les llega el salario para llenar la cesta de la compra, no les preocupa, o mejor dicho, les echa para atrás que insultemos al adversario político".

Dicho esto, y tras apuntar que espera que "los compañeros de Podemos" haga una valoración de los resultados de las elecciones, en las que la coalición se ha dejado 30.000 votos, Crespo ha defendido que en las campañas electorales se ha de explicar "lo que hemos hecho y dar a conocer cuáles son nuestras propuestas".

"Quedarnos en la crítica del adversario político creemos que no es lo que ilusiona a la sociedad y no es lo que esperan las familias que están pasándolo mal en sus casas. No sé de qué forma ha afectado eso en los resultados, pero para nosotros es importante centrarnos, como digo, en la propuesta, en el programa y en la solución a los problemas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas", ha reiterado.