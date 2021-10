Crespo cree que "falta" concretar ecoesquemas y "buena estructura" de regiones en la PAC: "No reflejan la diversidad"

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha considerado que "falta todavía" concretar el número de ecoesquemas y una "buena estructura" de las regiones agrarias de la Política Agraria Común (PAC) porque "suponen una tasa plana para el campo andaluz" y "no reflejan la diversidad productiva" de la región.

Así lo ha expresado la consejera en una entrevista realizada por Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, antes de reunirse con el Ministerio de Agricultura para debatir la PAC y en la que ha asegurado que el Gobierno "ya la está ultimando" para mandarlo a Bruselas.

"Hemos sido capaces de cambiar muchas cosas y ahora estamos sobre todo con la parte de los ecoesquemas porque no estamos de acuerdo con el número", ha indicado Crespo.

En concreto, la consejera se ha referido a que "no está de acuerdo" con que ninguna comarca agraria "pierda", por lo que si el número de ecoesquemas "baja de 20", ha criticado que "no reflejará la diversidad productiva" de Andalucía.

"Hemos hablado todos y no hay lugar para ese perjuicio final. Nosotros vamos dando siempre pasos con las organizaciones agrarias y colectivos porque las comarcas tienen que estar organizadas como hemos pedido desde Andalucía, ya que nuestra comunidad no es una región adicional dentro de la PAC, es la región prioritaria", ha aseverado Crespo.

En esta línea, ha lamentado que la fórmula de agrupación de la PAC no ha sido "la que ha pedido" la región, pero que "si hicieran caso, no habría ninguna pérdida". "Necesitamos más número de ecoesquemas de regadío, de secano y de cultivos permanentes, porque así todos se ven reflejados y no tendrán una merma", ha asegurado.

Por este motivo, ha indicado que no "hay lugar para un rechazo" por parte del Ministerio. "Hemos ido todos unidos, aparcando nuestras diferencias para ir en lo que nos une y si no se nos concede ese cambio, no podemos estar de acuerdo con ese plan", ha manifestado.

Por último, ha señalado que la Junta lo "que hace es negociar", pero que la responsabilidad de la PAC "es del Ministerio", al tiempo que ha afirmado que "hasta primeros de año hay lugar para la negociación". "No tiene ninguna razón por la que poner esos apuntes que perjudican a comarcas agrarias de Andalucía", ha concluido.

USAR LOS NEXT GENERATION ANTE LA SEQUÍA

Preguntada por la sequía en la comunidad, la consejera ha detallado que la Junta "ya tiene" un decreto de sequía que "permite hace obras excepcionales de forma emergente y urgente".

Asimismo, ha pedido al Ministerio que "aproveche" los fondos europeos Next Generation para acabar con "el gran déficit hídrico" que tiene la región "a través del interés del Estado" en ciertas obras "fundamentales que no dependen de la Junta". "Es el momento de que se afronten estos temas porque son importantes para el presente de la sequía y el futuro de Andalucía", ha concluido.