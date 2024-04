Crespo acusa a PSOE-A de "utilizar" la Oficina Antifraude, que ha dicho que "no procede cese" de director de Pesca

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha acusado al PSOE-A este jueves ante el Pleno del Parlamento de "utilizar y no respetar" la Oficina Andaluza Antifraude, que ha constatado en el procedimiento administrativo abierto en relación con el director general de Pesca, José Manuel Martínez Malia, a raíz de una denuncia socialistas sobre ayudas concedidas, que no ha habido "fraude" y no procede el "cese".

Así se ha pronunciado Crespo después de que el diputado del PSOE-A Josele Aguilar le haya trasladado, en la sesión de control al Gobierno, que la citada oficina ha resuelto que el director general de Pesca "ha infringido, y además de manera grave, las normas de incompatibilidades, algo que usted negó varias veces", con lo que sí ha habido "fraude".

La consejera ha expuesto que la oficina ha indicado que esas ayudas son "de menor entidad" y que "no se ha constatado perjuicio económico ni tampoco alteración en el reparo de fondos, con lo que no procede el cese".

"¿No le hacemos caso a la Oficina Antifraude y condenamos a una persona?", ha preguntado la consejera al PSOE-A, partido que ha hecho "una exageración" de este asunto porque le interesa "tapar los casos de corrupción que tiene en este país". Ha criticado que el Grupo Socialista "no respete" lo que ha dicho la oficina y ha reprochado a Aguilar que siga hablando de "fraude, cuando la oficina ha dicho que no hay fraude, así de claro".

Por su parte, Josele Aguilar ha garantizado que su grupo tiene "plena confianza en el trabajo y en las funciones de la Oficina Andaluza Antifraude". "Hubo una infracción grave y usted ahora leerá la parte de la resolución que quiera, pero eso está en la resolución y es la parte nuclear", ha dicho a la consejera sobre el asunto del director general de Pesca.

Ha señalado que el PSOE-A no tiene "confianza en la ética política del director general ni de la consejera, porque con una resolución de esta naturaleza, ustedes no se sienten compelidos sino, todo lo contrario, se sienten orgullosos".