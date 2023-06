Crespo aborda con los supermercados alemanes la "necesidad" de una campaña contra los "ataques" a la fresa

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha señalado que abordarán con las grandes cadenas de supermercados alemanas -con Lidl y Aldi este miércoles y mañana con Edeka y con Rewe-- que la fresa y los frutos rojos andaluces "son sostenibles y que necesitamos hacer una campaña conjunta para que los consumidores sepan claramente la realidad, que estamos exportando salud al resto de Europa y que hacemos todo esto de forma sostenible laboral, social, medioambiental e hídricamente".

Así lo ha indicado la consejera a preguntas de los periodistas en Sevilla antes de participar en el acto de presentación de la IX Memoria de Sostenibilidad y la II Edición del Premio Iniciativa Sostenible del Grupo MAS, donde se he referido a la reunión de este miércoles con Interfresa, porque "después de toda la campaña de difamación que se le ha hecho a un sector fundamental para los intereses de Andalucía y que está haciendo las cosas muy bien, queríamos estar con ellos".

"No podíamos dejar de defender a un sector intachable desde el punto de vista de la sostenibilidad", y además "defenderlo por sí mismo, por transparencia, porque realmente lo hacen bien", ha manifestado, para añadir que quieren estar con los supermercados porque "esta campaña de difamación, desgraciadamente, puede llegar a los consumidores de toda Europa", un extremo que "no es bueno para los intereses del producto español, del producto andaluz, del producto onubense".

Por tanto, "nos parece una irresponsabilidad por parte de quien ha auspiciado esta campaña, pero, sobre todo, meter en la confrontación política por parte del Gobierno de España a un sector económico fundamental para los intereses del país".

Pero además "no entendemos cómo no se defiende a nuestro país, a nuestros productores" y por ello "vamos a hacer lo contrario, defender a nuestro sector y no permitir más ataques en esta materia". Por eso, "entre hoy y mañana se realizan cuatro contactos con cuatro de los supermercados que tienen nuestros productores como tema fundamental para la exportación a Alemania".

"Hoy serán Lidl y Aldi y mañana tendremos el contacto con Edeka y con Rewe para decirles lo que ellos ya saben, que los productos andaluces, que la fresa andaluza, que los frutos rojos son sostenibles, con un grado de sostenibilidad hídrica muy importante, y que necesitamos hacer una campaña conjunta a los consumidores para que sepan claramente la realidad, que estamos exportando salud al resto de Europa y que hacemos todo esto de una fórmula sostenible laboral, social, medioambiental e hídricamente".

Respecto a esa campaña conjunta por parte de los supermercados y la Junta de Andalucía, Crespo ha precisado que quieren que sea dentro de los propios supermercados, aunque ha matizado que están dispuestos "a escuchar también todo lo que nos puedan proponer ellos". Yo saben perfectamente que están certificados con el Global GAP Spring, que es una certificadora internacional, que además es independiente y está certificando la huella hídrica de nuestros productos".

"Llegaremos a esa campaña que diga con transparencia la verdad de nuestros productos y venga a frenar ese desenfreno de ataques que está habiendo con irresponsabilidad pública por parte de las instituciones, lo nunca visto", ha lamentado la responsable de Agricultura.

"LA IRRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE ESPAÑA NO TIENE LÍMITES"

Asimismo, y cuestionada sobre la visita este miércoles de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al Parque Natural de Doñana, Crespo ha asegurado que está "cada vez más sorprendida" porque "la irresponsabilidad en estos momentos del gobierno de España no tiene límite".

"Lo que está claro es que ya la conocemos bien por las declaraciones que ha hecho sobre la fresa de campaña, es decir, cómo tenemos que producir la fresa solamente en campaña, que ella lo ha manifestado en otras ocasiones, o sobre la explotación laboral en todas las explotaciones agrarias de forma generalizada", ha manifestado.

"La irresponsabilidad es máxima por parte del Gobierno de España. Ya está bien, le pedimos responsabilidad pública, le pedimos que no vuelvan a meter las fresas y los frutos rojos en campaña electoral y con el tema de la confrontación política, que le están haciendo mucho daño al sector y si ellos optan por esta vía, desde luego que tengan claro que van a tener enfrente al Gobierno andaluz que vamos a defender con uñas y dientes al sector".

En este sentido, ha agregado que "es una irresponsabilidad seguir ahondando en esta herida que a los productores de fresa y frutos rojos les llena de estupor y no entienden cómo una institución pública en vez de defender los productos andaluces está intentando meterles en una confrontación que nada tiene que ver con ellos".