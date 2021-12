Crespín: El PSOE no tiene mayoría y tiene que renunciar a muchas cosas

La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafi Crespín, ha recordado este jueves que el PSOE no tiene mayoría en el Parlamento, por lo que tiene que "negociar mucho, hay que dialogar mucho y también hay que renunciar a muchas cosas".

En una rueda de prensa celebrada en Córdoba, circunscripción por la que es diputada, Crespín ha asegurado que "cuando las partes llegan a un acuerdo, hay que renunciar a muchas cosas", por lo que se mostró convencida de que hay en la calle "un clamor que está aplaudiendo la capacidad que tiene un Parlamento tan fraccionado" de sacar los temas adelante.

La dirigente socialista ha contrapuesto esta situación a los resultados negativos para su partido de las encuestas, a las que calificó de "foto fija de un momento determinado", y ha destacado el hecho de que su formación política "está poniendo por delante el interés general al interés particular".

Para Crespín, "el hecho de que hagamos este balance, que es un balance muy positivo, no quiere decir que estemos pasando una situación muy complicada, que es una situación difícil para muchas familias".

"Me gusta decir que siempre los gobiernos, como nosotros mismos, ante las situaciones de crisis nos superamos, y yo creo que este Gobierno lo que ha hecho es superarse ante una situación de crisis sobrevenida a la que hay que atender", porque "no olvidemos que no tenemos una mayoría para gobernar como lo estamos haciendo", ha añadido.