Crespín (PSOE) llama a los cordobeses a salir "a las calles" este sábado con las mareas blancas por la sanidad

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha hecho este viernes un llamamiento a los cordobeses para que "salgan a las calles mañana sábado", con "las mareas blancas programadas en toda la comunidad para defender la sanidad pública, porque la gestión de privatización y recortes" del Gobierno de Juanma Moreno (PP) "es tal que la sanidad andaluza, en estos momentos, no está preparada para soportar una pandemia como la que sufrimos en 2020".

Según ha informado el PSOE en una nota, en aquella ocasión "lo que nos salvó fue la fortaleza de nuestro sistema público, que no estaba como ahora, y de eso hay que tomar conciencia", según ha avisado Crespín en Montoro (Córdoba), junto a la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana Romero y la alcaldesa de la localidad, la socialista Lola Amo.

Crespín ha explicado que ha querido "terminar aquí, en Montoro, una ronda intensiva en la que llevamos meses de visitas a los municipios de la provincia centrándonos en sanidad por dos motivos: uno, el que nos dan los ciudadanos de aquí, de un pueblo rebelde siempre acompañado por los socialistas, en defensa de los intereses públicos, que es lo que nos da igualdad, y segundo, porque aquí también hay un incumplimiento de Moreno, del PP y de la Junta, que es el nuevo centro de salud, que está ya construido, pero aún está cerrado".

"INCUMPLIMIENTOS"

Para Crespín, hay "infinidad de incumplimientos a lo largo de la provincia, como otros centros de salud que están terminados y sin abrir; hospitales que han abierto, pero que funcionan como centros de salud, ya que no tienen los profesionales, ni los equipos, ni los servicios adecuados, y centros de salud a los que se les ha retirado la cartera de especialidades que ofrecían".

"Y todo ello --ha asegurado-- porque el PP está desmantelando la sanidad pública por algo que ya avisamos cuando Moreno llegó al Gobierno andaluz, que desmontaría el sistema público para regarlárselo a la sanidad privada, que es lo que están haciendo, ahora con otros 800 millones de dinero público desviado a las clínicas privadas para listas de espera y salud mental".

La dirigente socialista ha rechazado que en el Gobierno andaluz del PP "se escuden diciendo que no hay profesionales sanitarios para contratar", porque "eso es absolutamente falso; hay médicos, pero reclaman condiciones salariales y de trabajo dignas, porque de otra forma no se explica que los sanitarios se vayan a la privada". Además, ha rechazado que las listas de espera sean "inasumibles" o que "miles de niños no tengan la atención de un pediatra, como sucede en la provincia de Córdoba, sobre todo en la zona norte".

Crespín ha afirmado que Moreno "está siguiendo el modelo de Ayuso en Madrid, el de la privatización de la sanidad y el de las residencias", y a esa advertencia realizada hace años por el PSOE "se han unido los sindicatos, después los profesionales y ahora se están uniendo las plataformas ciudadanas, porque nos jugamos mucho, nos jugamos la igualdad".

En este sentido, Crespín ha advertido sobre "la trampa a la que nos quiere llevar el PP, la de los seguros privados: cualquiera de clase media puede en un momento determinado pagarse un seguro para ir a una consulta, pero no para una enfermedad larga, porque un tratamiento de larga duración no se puede costear en la sanidad privada".

LISTAS DE ESPERA

Por su parte, la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Ana Romero ha asegurado que desde que llegó el PP al Gobierno de la Junta hace cinco años "la sanidad ha entrado en colapso, y paulatinamente se está privatizando", y una prueba de ello es que "tenemos las listas de espera más largas de toda España, con más del 25% de la población que tiene que esperar más de seis meses para una intervención quirúrgica".

Junto a ello, según ha lamentado, "está subiendo el gasto sanitario de las familias, porque la Junta está retirando servicios de la cartera pública de salud, como es el caso de las plantillas ortoprotésicas, mientras que el ratio de profesionales cada vez es menor por número de pacientes".

Romero ha reprochado al Gobierno andaluz del PP que "no es que no haya dinero; no es verdad, hay financiación por parte del Gobierno de España, pero aquí, en Andalucía, el Gobierno de Moreno desvía más de 734 millones de euros a la sanidad privada en lugar de fortalecer el sistema público".

Además, ha expuesto que "uno de cada cinco andaluces tiene ya un seguro privado para poder ser atendido a tiempo", y que en 2022 "más de 500 profesionales sanitarios se fueron de Andalucía huyendo de los contratos precarios que les ofrece la Junta y de la falta de renovación de las bolsas de empleo del SAS desde hace años".

"CAMBIO A PEOR"

Por su parte, la alcaldesa de Montoro, Lola Amo, se ha centrado en su intervención en reclamar la apertura del nuevo centro de salud del municipio, cuyas obras están finalizadas, pero no ha sido puesto a disposición aún de todos los vecinos de la localidad.

"Estamos denunciando --ha señalado-- la situación crítica que vive la sanidad en nuestro municipio, con problemas de retraso de hasta 15 ó 20 días para poder tener una cita médica, con siete meses de espera para una ecografía o de diez meses para rehabilitación.

Lola Amo ha recordado que los socialistas "avisábamos de que la llegada del PP a la Junta de Andalucía iba a ser un cambio a peor, por lo que os pido, como alcaldesa, que respaldéis todas las iniciativas que defienden una sanidad pública que nos proteja", ya que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "está al frente de una derecha sin escrúpulos, porque no atiende los problemas que tenemos".