Crespín apoya a la Plataforma Unidos por el Agua y se compromete a trabajar siguiendo "el modelo Doñana"

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en Cortes, Rafi Crespín, ha visitado este domingo a los miembros de la Plataforma Unidos por el Agua de la zona norte de la provincia que están en huelga de hambre para reclamar a la Junta de Andalucía que resuelva la falta de abastecimiento de agua potable en Los Pedroches y el Guadiato.

Crespín se ha comprometido con ellos a trabajar para crear una mesa de diálogo entre las distintas administraciones "siguiendo el ejemplo y el modelo de Doñana" que redunde en la resolución definitiva de un problema que afecta a más de 80.000 personas y a todo un sector socioeconómico de la provincia de Córdoba, según una nota de este partido.

La líder de los socialistas cordobeses ha acudido a la zona a "escuchar la preocupación de los vecinos y vecinas de la zona norte y a manifestarle el apoyo del PSOE de Córdoba a la Plataforma ciudadana por el salto cualitativo que han dado en las acciones y movilizaciones que vienen efectuando, porque ponerse en huelga de hambre no es cualquier caso".

Ha agregado que el hecho de que la población civil secunde esta acción "para defender algo que debiera estar resuelto ya por parte de la administración competente, que es la Junta de Andalucía, refleja la dejadez del Gobierno andaluz de Moreno Bonilla en un asunto tan vital como es tener acceso al agua potable".

Crespín ha recogido la petición trasladada por Paco Casero, miembro de la Plataforma Unidos por el Agua, para "trabajar en la línea" de activar una Mesa de Diálogo entre administraciones siguiendo el modelo Doñana "para poner el foco en la Junta de Andalucía y que se acometa de una manera efectiva la resolución del problema del agua".

La socialista ha reiterado que "me parece bien que los responsables políticos competentes del Gobierno andaluz anuncien inversiones para resolver el problema", pero ha agregado que "es de risa que le pongan la coletilla de que todo esto tendrá efecto si llueve". "Que llueva o no no está en manos de ninguna administración, pero sí asumir las competencias que cada uno tiene y darle soluciones a un territorio fundamental para la provincia de Córdoba", ha concluido.

Crespín ha visitado a los miembros de la Plataforma junto a algunos alcaldes de la zona, como los socialistas Isaac Reyes y Víctor Pedregosa, de Villanueva de Córdoba y Peñarroya-Pueblonuevo.

PACO CASERO: TRATAR DE CONSEGUIR UNA REUNIÓN A DOS BANDAS

Por su parte, Paco Casero ha agradecido a Crespín su implicación para "tratar de conseguir una reunión a dos bandas del Gobierno de España y la Junta de Andalucía en la que también estén presentes los ayuntamientos y la población civil para darle visión global a la resolución del problema y hacer actualizaciones para garantizar la calidad y la cantidad de agua y que este problema no se repita dentro de tres años".

Ha comentado que La Colada "tiene agua suficiente, pero está contaminada, lo que nos obliga a poner orden", y ha agregado que "los grandes retos se solucionan con diálogo, no tirando balones fuera, sino que cada uno asuma sus competencias".

"Teniendo en cuenta que el Gobierno andaluz es el máximo responsable -ha dicho Casero- es bueno que las partes se sienten y que suceda como en Doñana, porque si hay voluntad política, todo es posible. Sabemos cuáles son los problemas y cuáles las soluciones; no perdamos más tiempo y démosle dignidad a los ciudadanos de esta zona".

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha insistido en que "el problema no es de cantidad, sino de calidad del agua", por lo que los esfuerzos "urgentes y necesarios" se tienen que dirigir a mejorar la potabilidad de la misma.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Agradecemos la disposición y el anuncio de inversiones por parte de la Junta, pero si como dicen ellos mismos, si no llueve, el problema no se resuelve, ésa entonces no es la solución adecuada", ha apostillado.

Reyes ha apoyado la mesa de diálogo entre administraciones pedida por la Plataforma: "Todas las tensiones entre administraciones en el tema de Doñana se resolvieron con diálogo; tomemos ese modelo como ejemplo y resolvámoslo".