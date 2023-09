El PP cree que Sánchez "traicionará a la democracia" si acepta el "chantaje" de Puigdemont

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha advertido a Pedro Sánchez de que "traicionará a la democracia española" si acaba aceptando los "chantajes" de Carles Puigdemont, y ha reprochado al Gobierno que cargue contra José María Aznar al mismo tiempo que negocia una amnistía con "golpistas".

Así lo ha asegurado Tellado durante una visita a Barcelona, donde esta mañana se ha reunido con el líder municipal del partido, Daniel Sirera, y una veintena de consejeros de distrito del PP.

En declaraciones a los medios en el Centro Cívico Pati Llimona, en el barrio Gótico barcelonés, Tellado ha pedido al líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones que "reconozca" que las condiciones que establece Puigdemont "son imposibles, porque son ilegales y son inconstitucionales"

Para el dirigente popular, Sánchez "debería atender a líderes históricos como Felipe González, Alfonso Guerra o Nicolás Redondo, que le dicen que no debe transitar por el camino que pretende". Y ha recalcado: "Debe renunciar a los chantajes de Puigdemont y asumir el resultado electoral".

REPROCHA A LA MONCLOA QUE NEGOCIE CON "GOLPISTAS"

Tellado ha salido por otro lado en defensa de José María Aznar, después de que la Moncloa considerara "llamamientos golpistas" las palabras del expresidente del Gobierno y exlíder del PP, quien dijo que "España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir este proyecto de disolución nacional".

"Es una tomadura de pelo que un Gobierno que ha indultado a golpistas, que se ha apoyado parlamentariamente en golpistas, que aspira a mantener el poder con una amnistía a golpistas pretenda llamar ahora golpista a quien ha sido presidente del Gobierno. Es una falta de respeto", ha apuntado Tellado.

El vicesecretario de Organización popular ha considerado que la ministra portavoz debería haber sido "desautorizada", del mismo modo que ha lamentado las críticas "más propias de un Gobierno autocrático" hacia la manifestación que hará el PP en Madrid.

Se ha mostrado además de acuerdo con Aznar en que "es evidente que Junts ha participado en un intento de golpe de Estado", como también "es evidente que si el PSOE acepta las condiciones de Puigdemont estará traicionado no solo a la democracia española, sino a los votantes socialistas".

Y respecto a la condena de 4 años y medio al exconseller de Interior Miquel Buch por fichar de asesor a un sargento de los Mossos para que siguiera escoltando al expresident Carles Puigdemont tras huir de España, agente que también ha sido condenado a cuatro años, Tellado ha considerado que "quien incumple la ley debe cargar con las consecuencias" y ha insistido en que será "inconstitucional" cualquier amnistía que incluya casos como estos.

SIRERA CONVERSÓ CON CONCEJALES DE JUNTS

Por otro lado, Tellado ha descartado cualquier negociación con Junts para la investidura de Alberto Núñez Feijóo: "Una vez Puigdemont estableció cuáles eran sus reivindicaciones, amnistía y autodeterminación, es evidente que no tiene sentido hablar nada con Junts. La realidad de los hechos ha hecho que carezcan de sentido".

En ese sentido, el líder municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha sido preguntado sobre si ha mantenido conversaciones con Junts sobre la investidura por encargo de Feijóo.

"Es cierto que he hablado con concejales de Junts y les he preguntado qué estaban pidiendo para la investidura y la Mesa del Congreso. Algunos me lo trasladaron, pero no he recibido ningún mandato de Feijóo para ser un negociador con Junts. Lo que he podido hablar con Junts, como con otras personas (de la sociedad civil), lo que he hecho es escucharles y trasladar lo que pedían", ha relatado.

Sirera ha insistido en que en ningún caso era una negociación y ha recordado que a él le gusta "hablar con todo el mundo", algo que ha recordado que hizo hace meses con Xavier Trias, de Junts, o Jaume Collboni, del PSC, tras la campaña electoral. "Y si Colau me hubiera dicho que quería hablar conmigo, hubiera hablado con ella. Hablo incluso con la gente de mi partido que hace años me echó del PP...", ha bromeado Sirera. EFE

