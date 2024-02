El PP cree que el PSOE dice no a Junts ante el temor de que la ley pueda ser anulada

El PP cree que el Gobierno socialista no ha aceptado las enmiendas de Junts a la ley de amnistía ante el temor de que la propia norma sea anulada por ser contraria al derecho europeo y ha avisado de que el último debate en el Congreso ha evidenciado que "Pedro Sánchez es un presidente extorsionado y Junts es el extorsionador".

"Y así es imposible gobernar. Vivimos una legislatura imposible, inviable", ha dicho el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, tras participar en unas jornadas contra la amnistía en el Congreso en las que el dirigente parlamentario ha criticado que Sánchez gobierne "sin escrúpulos y sin líneas rojas".

Tellado ha puntualizado que el PSOE "no dijo no a las enmiendas de Junts por considerarlas inasumibles...ha dicho que no porque es consciente de que una vuelta más de tuerca a la ley supondría la nulidad de la propia ley por ser contraria al derecho de la UE, por eso dijo no", ha recalcado.

Tras preguntarse si el PSOE admitirá nuevas modificaciones a la ley en su vuelta a la Comisión de Justicia para ser negociada durante quince días, Tellado ha advertido de que "los delincuentes que quieren amnistiar quieren más...quieren ampliar el perímetro de la ley y que todo quede fuera".

Un riesgo que según los populares podría no pasar los filtros de los tribunales europeos.

"Cada paso adelante de Sánchez es un paso de España hacia atrás", ha reiterado al tiempo que ha dicho que el PP seguirá "combatiendo" la ley en todos los frentes "hoy en el Congreso, mañana en el Senado, pasado en los tribunales y luego en la UE".