Cs cree que Feijóo no acompaña a Mañueco en su toma de posesión por la "vergüenza" de su pacto de gobierno con Vox

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, sostiene que el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha acudido a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco por la "vergüenza" que considera que le da el pacto de gobierno alcanzado con Vox.

En rueda de prensa en el Congreso, el dirigente de la formación naranja ha respondido así al ser preguntado por la ausencia en esa ceremonia de Feijóo, quien este martes tiene programadas diversas reuniones en Génova, entre ellas con los agentes sociales.

VICEPRESIDENCIA "FLORERO" PARA GARCÍA-GALLARDO

Bal ha deslizado que el hecho de que no acompañe a Mañueco responde a que no debe querer ver la "vergüenza" que le da no sólo a él sino a "todos" que el PP haya acordado una Vicepresidencia "florero" para Vox, que ocupará su líder en Castilla y León, Juan García-Gallardo, "por más de 100.000 euros anuales".

En este punto, ha contrastado el "chiringuito" que el PP ha cedido a Vox con esta Vicepresidencia con la que ocupó en la anterior legislatura su compañero Francisco Igea, que era la que acumulaba más competencias de la Junta de Castilla y León.

Con carácter general, también ha comparado el actual Gobierno de coalición del PP y Vox, que se fundamenta en 30 puntos "genéricos y abstractos", con el acuerdo "detallado" de más de 100 puntos que en su día Ciudadanos suscribió con Mañueco y que éste rompió, según ha apuntado, "por interés partidista".