El PP cree que debe ser Sánchez quien aborde en el Senado los fondos europeos

El PP ha acogido con escepticismo la anunciada comparecencia de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para informar del reparto de los fondos europeos y cree que tendría que ser el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo hiciera.

Es más, fuentes de la dirección del grupo parlamentario popular en la Cámara Alta aseguran que el momento indicado para ofrecer explicaciones sobre la gestión de estas partidas de la UE no es este, cuando ya se han repartido, y que lo adecuado habría sido que la Comisión General debatiera antes los criterios para su distribución y no después, cuando ya no tiene remedio.

El modo en que el Ejecutivo está haciendo llegar estos fondos ha sido objeto en las últimas semanas de duras críticas por parte del PP, cuyo presidente, Pablo Casado, ha denunciado el "reparto clientelar" de este dinero para "favorecer al socialismo".

Como respuesta, la ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció ayer martes al senador del grupo socialista Juan Espadas su voluntad de comparecer en el Senado para informar sobre los fondos.

Quiere hacerlo ante una comisión exclusiva del Senado -la General de Comunidades Autónomas-, donde no solo participan los grupos parlamentarios, sino también los presidentes autonómicos.

Sin embargo, las fuentes del grupo popular plantean que, si no es Sánchez quien acude a esta comisión, los presidentes de las comunidades no tienen por qué asistir; de hecho, pueden delegar en miembros de sus respectivos gobiernos autonómicos.

Otra cosa sería que el presidente, insisten, compareciera en la comisión general, lo cual garantizaría, al menos desde el punto de vista del PP, la presencia de presidentes.

La solicitud de Calviño, que el grupo socialista espera que se sustancie cuanto antes, servirá además para reactivar una comisión que no ha tenido prácticamente actividad en esta legislatura, e incluso nula durante el último año.

Solo se ha reunido en dos ocasiones, el 30 de abril de 2020, a petición del grupo popular, para abordar la situación creada por el estado de alarma decretado a raíz de la pandemia, cuando compareció la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el 16 de noviembre de 2020, para debatir varias mociones y designar ponencia ante la reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia.

La comparecencia de Calviño, cuya fecha tendrá que fijar la Mesa de la comisión, presidida por el expresidente de la Cámara Alta, Manuel Cruz, supondrá la tercera ocasión en que se convoca este órgano, con invitación a participar para los presidentes de las 17 comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Entre tanto, el grupo popular no ve mucha utilidad a esta convocatoria y lamenta que el Gobierno de Sánchez está siguiendo con los fondos europeos la misma estrategia que ha aplicado con muchas propuestas legislativas aprobadas mediante decreto-ley.

Se trata, recuerdan las fuentes, de aprobarlas primero sin consultar ni negociar con la oposición para después requerir su colaboración durante su tramitación parlamentaria.