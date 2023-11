El PP cree que el AVE no llegará en 2026 porque el Gobierno priorizará "las infraestructuras de Cataluña"

La portavoz del PP-A y diputada nacional, Maribel Sánchez Torregrosa, ha exigido este viernes a diputados y senadores del PSOE que "sean sinceros" y "digan la verdad" sobre los proyectos que "vendieron en campaña electoral" y "no se podrán ejecutar", entre los que ha citado la llegada del AVE en el año 2026, la cual cree que no se podrá materializar porque "los socialistas almerienses han priorizado las infraestructuras de Cataluña".

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa junto con la diputada nacional Ana Martínez Labella y los senadores Carmen Belén López y Jesús Caicedo, en la que ha asegurado que el secretario provincial del PSOE y parlamentario andaluz, Juan Antonio Lorenzo, se ha "arrodillado" ante un presidente del Gobierno que "castilla a Almería, que humilla a los almerienses y nos convierte en ciudadanos de segunda".

Para la diputada, el Gobierno tampoco podrá durante este mandato responder a sus compromisos para avanzar en el acceso desde la autovía A-7 hasta el puerto de la capital, realizar el tercer carril de la misma vía entre Roquetas de Mar y Almería, responder a infraestructuras hídricas como la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías o efectuar la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora.

"Vendieron por activa y por pasiva una serie de proyectos para Almería, y ahora tendrán que decirle a los almerienses que ninguno de ellos se va a poder montar en un AVE en el año 2026 porque no va a poder cumplirse esa realidad", ha insistido la diputada nacional.

Sánchez Torregrosa ha tachado la investidura de Sánchez de "fraude masivo a los ciudadanos" porque "va a hacer todo lo contrario de lo que prometió en campaña, apostando por la amnistía y la desigualdad entre los españoles", lo que ha calificado de "infamia".

"Juan Antonio Lorenzo ha defendido con su apoyo a Sánchez la desigualdad entre territorios; la amnistía que él y su presidente dijeron a todos los españoles que no sería realidad porque es inconstitucional y va contra la separación de poderes; ha defendido que se le perdonen 16.300 millones de euros a Cataluña y que los almerienses sean ciudadanos de segunda frente a otros territorios", ha asegurado.

Con ello, Sánchez Torregrosa ha reclamado a los diputados y senadores del PSOE que salgan a "defender Almería". "Si a Cataluña se le conceden mañana 16.300 millones de euros, eso quiere decir que, por almeriense, nos corresponderían también esos 2.099 euros que le van a dar a cada catalán", ha comparado la dirigente 'popular', quien cree que la provincia debería recibir del Estado 1.584 millones de euros en condonación de deuda.

"Frente a un PSOE de Almería rendido a los pies de Sánchez y al independentismo, nosotros no nos vamos a rendir y no vamos a fallar a los almerienses, a los que nos votaron y a los que no, porque por encima de colores políticos siempre va a primar el interés general de los más de 754.000 habitantes de la provincia", ha añadido.