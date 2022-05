Crece el resquemor de Podemos con Yolanda Díaz por no compartir su proyecto

Alicia López

Podemos no va a enmendar la plana a Yolanda Díaz por no tener al tanto al espacio morado de los pasos que está dando en relación con el "proceso de escucha" que quiere abrir con la sociedad civil, entre ellos el haber registrado la marca 'Sumar' para organizarlo, pero no ocultan que les escuece que no comparta ninguna información con ellos.

Fuentes del partido así lo han reconocido a Efe nada más conocerse el registro de 'Sumar' como asociación, lo que puede ser el germen del nombre que surja de la planificación del proceso que Díaz quiere emprender después de las elecciones andaluzas del 19 de junio y con el fin de organizar un proyecto para las generales de 2023.

De esta decisión no tenían constancia ninguno de los partidos que forman parte de la confluencia (Podemos, IU y los comunes), han asegurado las fuentes, insistiendo en que no les ha cogido tampoco por sorpresa porque hasta ahora Yolanda Díaz ha venido funcionando de esta manera, sin dar explicaciones sobre sus movimientos.

Aunque no van a entrar en polémicas con la que será la líder de la candidatura electoral si nada se tuerce, sí existe cierto resquemor con su forma de actuar y creen que en algún momento la ministra de Trabajo deberá reunirse con ellos para darles alguna información, teniendo en cuenta que este llamado proceso de escucha puede arrancar en poco más de un mes.

En todo caso, Díaz tiene el apoyo incondicional de los morados, según ellos, y respetan sus plazos y sus decisiones, entre otras cosas porque la vicepresidenta segunda es la tabla de salvación de Podemos y sin ella sus posibilidades electorales cada vez son más reducidas.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas volvió a reflejar esta tendencia. Unidas Podemos se dejó otro punto desde el barómetro de abril y se queda en el 9,6 por ciento en estimación de voto.

Mientras tanto, Yolanda Díaz sigue siendo líder favorita y es la única dirigente política que logra aprobar en este sondeo, con un 5,05 y, además, mejora su posición en las preferencias de los españoles para presidir el país, al conseguir un 10,5 por ciento, por detrás de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Con estos datos, es evidente que Díaz es la esperanza para Podemos y por eso callan ante las maniobras que está llevando a cabo la ministra por su cuenta, aunque no estén cómodos con esta actitud, que les deja completamente al margen de todas sus decisiones.

Confían en que la vicepresidenta segunda no tarde mucho en convocarles a una reunión para explicarles sus planes como una de las piezas que el espacio morado será en su proyecto electoral.

Aunque también son conscientes de que lo que quiere Díaz es una candidatura transversal y sin siglas, en la que los partidos no serán la clave.

Hay otros miembros del partido de Ione Belarra, más cerca de Yolanda Díaz, que no ponen ningún pero a la gestión de ésta ni se sienten ninguneados por no tener los detalles de cómo está llevando a cabo toda esta operación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y otras fuerzas que pueden confluir en la propuesta de Díaz, como Más País, destacan la magnifica relación que tienen con ella dando a entender que el encaje es posible, algo que no tenían tan claro hace unos meses y que será mucho más fácil si la marca Podemos no tiene un trato preeminente.

Ese camino se ha despejado en Andalucía al salir adelante la coalición andaluza (Podemos no figura por llegar tarde al registro aunque finalmente prevalece el acuerdo político) después de que IU y la ministra de Trabajo lograran imponer a Inmaculada Nieto frente al candidato morado Juan Antonio Delgado.