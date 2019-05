Crece la división en el PP vasco tras la confección de las listas electorales

Las críticas efectuadas este jueves a la dirección del partido en el País Vasco por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Luis Eguíluz, quien ha insinuado que votará al PSE-EE el 26M, denota un aumento del malestar y la división en el seno de este partido por la confección de las listas electorales.

Si hace un par de semanas la veterana concejala del PP en Bilbao Beatriz Marcos anunció que abandonaba el partido tras no ser incluida en la candidatura para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, hoy ha sido el portavoz Luis Eguíluz, quien ha criticado al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y ha sugerido que el 26M votará a los socialistas.

Esta situación se ha producido después de que el PP situara en la cabeza de la lista al Ayuntamiento de Bilbao a la presidenta del partido en Bizkaia, Raquel González, quien apoyó a Pablo Casado en el último relevo en la dirección nacional de los 'populares'.

Quedó fuera de la candidatura quien ha sido portavoz del PP en el Consistorio bilbaíno en los últimos cuatro años, Luis Eguíluz, que respaldó a Soraya Sáenz de Santamaría, rival de Casado.

Eguíluz ha venido explicando en las últimas semanas que tenía un compromiso con la dirección del partido para permanecer dos mandatos en el Ayuntamiento de Bilbao. Al verse fuera de las listas tras el primer mandato, considera que el PP ha incumplido el compromiso con él.

En su "última rueda de prensa" como portavoz municipal, Eguíluz ha criticado este jueves al presidente del partido en el País Vasco, Alfonso Alonso, de quien ha dicho que es "un magnífico orador confundido con un líder", y ha insinuado que el próximo 26M votará al PSE-EE por sus "amigos" los concejales socialistas Alfonso Gil y Yolanda Díez.

Además, Eguíluz ha denunciado un "intento deliberado" de "desmontar" la estructura del PP de Bizkaia "desde dentro".

El malestar por la confección de las listas llevó a que el pasado 25 de abril la concejala de Bilbao Beatriz Marcos, quien llevaba 20 años en el Consistorio, anunciara que abandona el partido tras no ser incluida en la candidatura.

Marcos lamentó que la actual dirección del PP de Bizkaia que encabeza Raquel González "no cuenta" con ella y "ni tan siquiera" la han llamado por teléfono para comunicarle que dejará el Ayuntamiento de la capital.

"No me gusta el rumbo del partido, no me representa", dijo Marcos.

El abandono de la política de la concejala se produjo un mes después de que el vizcaíno Carlos Iturgaiz diera el mismo paso, aunque sin darse de baja del PP, al verse relegado en las listas para el Parlamento europeo a un puesto de no salida, el 17.

El enfrentamiento interno por la elaboración de las listas no se ha limitado a Bizkaia, ya que Pablo Casado designó directamente a Iñigo Arcauz como cabeza de lista del PP por Gipuzkoa al Congreso sin consultar ni informar a la dirección provincial, que no ocultó su malestar y no arropó al candidato durante la campaña electoral del 28A. Borja Sémper no asistió a un solo acto de campaña de Arcauz.

En Gipuzkoa, la dirección provincial que encabeza Sémper apoyó a Soraya Saénz de Santamaría en el proceso interno que aupó a Casado a la presidencia del PP.

Sin embargo, en las elecciones forales y municipales, los candidatos sí son del gusto de la dirección provincial, ya que la candidatura donostiarra está encabezada por el propio Sémper y la de las Juntas Generales por Juan Carlos Cano, afín al presidente guipuzcoano y quien se ha mostrado crítico con la campaña de Pablo Casado.

En Álava la confección de las candidaturas no ha causado malestar en el seno del partido. La lista al Congreso la encabezó Javier Maroto, uno de los colaboradores más estrechos de Casado hasta la fecha, y durante la campaña tuvo el respaldo de todos sus compañeros.

De cara al 26M, la candidata a la Alcaldía de Vitoria es otra partidaria de Casado, Leticia Comerón, cuya elección era esperada después de que asumiera la portavocía municipal cuando Maroto dejó el Ayuntamiento para ser diputado en el Congreso.

El candidato a diputado general y presidente de la formación en Álava es Iñaki Oyarzábal -que respaldó a Sáenz de Santamaría-, cuya designación tampoco suscitó controversia.