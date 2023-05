Creador de Ciudad de 15 Minutos tilda de "estafa intelectual" que Ayuso combata cambio climático con "plantitas"

"Nos han esquilmado, nos han hecho entender que la libertad es la cerveza", condena

El director científico de La Sorbona, Carlos Moreno, creador del concepto de la Ciudad de los 15 Minutos, ha tildado de "estafa intelectual" que la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, pretenda combatir el cambio climático con "plantitas en los balcones".

Desde Valdebernardo, en el distrito de Vicálvaro, Moreno ha arropado a la candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, como ya hiciera horas antes del arranque de la campaña electoral.

Carlos Moreno ha defendido que la "verdadera vida de la ciudad está en los barrios", lo que le ha llevado a instar a recrear en las ciudades "el afecto, la proximidad, la generosidad que se han perdido por 70 años de urbanismo deshumanizado". "Nos han robado el tiempo de vida personal y social", ha condenado, igual que "la escuela y la sanidad se hayan convertido en negocios".

"Como científico en cólera veo edificios sin balcón. Es una estafa intelectual que la dirigente de la sexta metrópoli europea diga que es una cuestión de macetas", ha criticado. "Decir que ante el cambio climático es cuestión de colocar plantitas en los balcones es vergonzante", ha exclamado. También es una "vergüenza total" que el alcalde y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, haya anunciado "un chupete".

El profesor ha enviado también un mensaje a los "climatoescépticos" porque "con más calorcito no vendrán más turistas ya que hará demasiado calor", unido a la aparición de enfermedades no comunes en este país. "No tenéis centros de salud, cuando mañana vengan enfermedades que no conocen"...., ha planteado.

Carlos Moreno ha llamado a "recuperar la calidad de vida, los servicios básicos, el espacio público". "El 28 de mayo tenéis una cita con la Historia, que es una cita con la dignidad, para que los afectos, la proximidad y la generosidad se conviertan en costumbre", ha arengado.

"Nos han esquilmado, nos han hecho entender que la libertad es la cerveza. Lo próximo es la cita con la Historia hasta que la proximidad y la dignidad se vuelvan costumbre", ha concluido.