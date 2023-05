Creador de Ciudad de 15 Minutos apoya a Más Madrid en su no a urbe "mineral y veloz": "Tenéis una cita con la historia"

"Necesitamos lo próximo", como el lema de campaña de Más Madrid, "reutilizar lo que existe" e ir "a la ciudad de los afectos"

El director científico en la Universidad de La Sorbona, Carlos Moreno, creador del concepto de la Ciudad de los 15 Minutos, ha mostrado expresamente su apoyo a Más Madrid y a su candidata a la Alcaldía, Rita Maestre, en su rechazo frontal a las "ciudades minerales y veloces", las que siguen la impronta de Le Corbusier, propia del siglo XX, abogando por humanizarla y por "el bien común como concepto de política urbana". "En mayo tenéis una cita con la historia", le ha trasladado a Maestre.

La Ciudad de los 15 Minutos es la respuesta que obtiene cuando se pregunta en qué urbe quiere vivir. Moreno colabora activamente desde hace un año en el proyecto que presenta Más Madrid. "Es la ciudad donde yo quisiera vivir, por eso estoy apoyando a Rita Maestre y a Más Madrid", ha declarado.

El profesor de La Sorbona ha subrayado que el bien común tiene que ser un concepto de política urbana y el presentado por Más Madrid lo es, no aquellos caracterizados por un urbanismo "de portero cerrado, con piscina". Se trata de que "todos los recursos, públicos o privados, que puedan usarse lo hagan para mejorar el interés general de la calidad de vida de cada cual", en definitiva, "humanizar la ciudad".

MODELO ADOPTADO POR LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

El experto ha remarcado que el modelo de la Ciudad de los 15 Minutos ha sido adoptado ya "por gobiernos de izquierda y de derecha". Lo que hace es "decir basta a las ciudades de larga distancia, a las respuestas del siglo XX de Le Corbusier, quien decía que la ciudad de éxito es la ciudad veloz".

"No queremos esa zonificación especializada, no queremos la ciudad mineral que no resiste al cambio climático, ni una de alojamientos donde está la gente sin acceso a los servicios", ha enumerado Moreno. "Necesitamos lo próximo", ha subrayado, coincidiendo con el lema de campaña de Más Madrid, 'Lo próximo'.

Se trataría de "dejar de construir lo más rápido y lejos para reutilizar lo que existe. Es la proximidad no sólo de distancias sino de amistades", ha argumentado Carlos Moreno, que ha parafraseado al expresidente uruguayo Pepe Mujica cuando decía "que se anda tan rápido y lejos que se perdieron los afectos'.

La ciudad de los 15 minutos es "la ciudad de los afectos, de las proximidades sentimentales, de la proximidad de los niños con los adultos, del respeto a las mujeres. Es la ciudad que quiere modelos económicos que preserven el comercio local".

También es el modelo de la educación "porque la solidaridad pasa por que la escuela sea la capital del barrio, donde se aprenda civismo y respeto; el modelo de la ecología no como castigo sino la ecología cotidiana, la de menos desplazamientos inútiles y la del respeto a la huella de carbono".

