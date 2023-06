CPM registra su recurso y obliga a posponer la Asamblea Melilla al 7 de julio o repetir elecciones según decida el TSJA

Coalición por Melilla (CPM) ha registrado en la Junta Electoral de Zona (JEZ) el recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la proclamación de los diputados por la Ciudad Autónoma elegidos en los comicios del 28 de mayo, decisión conllevará que la constitución de la Asamblea, que debía haberse celebrado el pasado sábado 17 de junio, tenga que aplazarse al 7 de julio en el caso de que el recurso sea rechazado por el TSJA y en caso de que sea aceptado, a la repetición de elecciones el próximo mes de septiembre.

La formación que preside Mustafa Aberchán ha decidido apurar hasta el último momento para presentar el recurso contencioso electoral, que ha materializado en la última jornada que permite el plazo que ha dado la JEZ, al considerar que se han producido varias irregularidades, fundamentalmente relacionadas con el voto por correo.

Según han informado a Europa Press fuentes de la defensa de la organización que preside Mustafa Aberchán, no ha habido marcha atrás en el anuncio realizado por los propios cepemistas de recurrir antes incluso de que se conocieran los resultados, después de que la JEZ desoyera la solicitud de CPM de no aceptar por válidos los votos por correo emitidos antes del 18 de mayo, fecha a partir de la cual el órgano electoral, tanto local como central, acordó que la entrega de dichos votos debía hacerse personalmente y previa identificación con DNI, pasaporte o carné de conducir. Una medida que se adoptó para intentar evitar un intento de fraude electoral y que, según sostienen los cepemistas, no tiene sentido que se acepten como válidos aquellos sufragios que no cumplían con estos requisitos al mantener que "todas las organizaciones" coincidían en apuntar sus sospechosas de "compra de votos", después de que se hubieran multiplicado por tres las solicitudes de voto por correo, varios carteros hubiesen sufrido atracos y finalmente una operación policial y judicial que se saldó con diez detenidos.

Este recurso contencioso electoral tendrá varias consecuencias, no solo posponer la constitución de la nueva Asamblea surgida de las elecciones del 28 de mayo y por consiguiente el retraso en la elección del nuevo presidente de la Ciudad Autónoma y los dos vicepresidentes de la Mesa de la Asamblea, sino también que el actual Gobierno melillense formado por CPM, PSOE y Grupo Mixto prorrogue su mandato al menos 20 días más, con Eduardo de Castro de presidente, todos ellos en funciones.

También el personal de confianza, en total 25, también prosiga en sus labores, dado que estos no dejan de pertenecer a la plantilla de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta que no cesan los cargos que les nombraron. Otro tanto ocurrirá con otros cargos de confianza, como directores de generales, que un próximo Gobierno podrá mantener o en su caso cambiar por personas afines o que consideren más adecuadas.

Tanto el PSOE como el propio Eduardo de Castro han reconocido en estos días que la impugnación contra la proclamación de los 25 diputados "no tiene mucho recorrido", motivo por el que el único partido que ha seguido adelante con la denuncia de supuestos irregularidades en estas elecciones haya sido CPM.

El pasado 28 de mayo el PP obtuvo mayoría absoluta con 14 escaños, seguido de CPM con cinco, PSOE con tres, Vox con dos y Somos Melilla con uno, con lo que, de mantenerse estos resultados, el popular Juan José Imbroda recuperaría la Presidencia de la Ciudad Autónoma pérdida en 2019 tras un pacto de PSOE, CPM y Eduardo de Castro, expulsado por Ciudadanos.