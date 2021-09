CPM y PSOE aprueban el nuevo calendario festivo de Melilla, que incluye por primera vez la Pascua de Ramadán

La Comisión de Presidencia y Administración Pública en Melilla ha aprobado con tres votos de CPM y dos del PSOE la propuesta de incluir por primera vez como día "no laborable" la pascua que celebra el final del mes sagrado musulmán del Ramadán, el Aid Fitr. Los cuatro diputados del PP se han abstenido y el único parlamentario de Vox ha votado en contra, mientras un diputado no adscrito ha estado "ausente".

El calendario, que ahora deberá elevarse a Consejo de Gobierno antes de proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla (BOME), también ha incluido un año más la Pascua grande islámica, el Aid el Kebir, aprobado en tiempos del PP.

Según el acta de la comisión permanente de Presidencia y Administración Pública al que ha tenido acceso Europa Press, la fecha elegida para el Aid Fitr será el 3 de mayo de 2022, día en el que está previsto que tenga lugar el final del mes de ayuno de Ramadán.

Por su parte, el Aid Al Adha, la conocida popularmente como la "pascua del borrego", la más importante en el Islam, está fijada para 11 de julio.

Para hacer posible la inclusión de estas dos fiestas, en el calendario laboral del 2022 se han dado dos pasos claves. En primer lugar, para introducir por primera vez el Aid Fitr de final de Ramadán, no se sustituirá la celebración del Estatuto de Autonomía de Melilla, que en ese año tendrá lugar el domingo 13 de marzo y no se pasará al lunes, como sí va a ocurrir con el 25 de diciembre, la Navidad de 2022, festivo "no laborable" que pasará al lunes 26.

En segundo lugar, para mantener un año más el Aid Al Adha (fiesta grande del borrego), se ha tenido que suprimir una vez más como festivo el Día del Padre, que tiene lugar cada 19 de marzo, Día de San José.

SATISFACCIÓN DEL GOBIERNO

La vicepresidenta primera y consejera de Administración Pública Gloria Rojas (PSOE), ha celebrado el resultado de la votación por el que se ha aprobado el nuevo calendario de días festivos en Melilla del año 2022, en el que se incluye como novedad el final del Ramadán.

"Es una fiesta muy importante para una gran parte de la ciudadanía melillense y es un día que se paraliza la ciudad por esta festividad", ha señalado la también secretaria general de los socialistas locales.

Gloria Rojas ha apuntado que no han tenido necesidad de suprimir ninguna fiesta para incluir por primera vez el final del Ramadán, sino que lo que han hecho "ha sido jugar con las fiestas que caen en domingo", citando el caso de la fecha de aprobación del Estatuto de Autonomía y el "Primero de Mayo", que no serán trasladadas al lunes siguiente pero sí tendrán sus propios actos conmemorativos.