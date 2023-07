CPM dice que la frontera de Melilla "es de las peores del mundo" y avisa que PP y Vox "quieren cerrarla a cal y canto"

El candidato al Senado por Coalición por Melilla (CPM), Rachid Bussián, ha denunciado que la frontera entre Melilla y Marruecos "es una de las peores del mundo", por las esperas que alcanzan las diez horas para cruzar de un lado a otro y que achaca al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, y advierte que "tanto PP como Vox quieren cerrarla a canto" si logran gobernar España a partir del próximo 23 de julio.

En un video grabado este domingo desde la frontera melillense, Rachid Bussián ha expresado que "estamos probablemente ante una de las peores fronteras del mundo, en eso se ha convertido este puesto fronterizo, en el que vemos que miles de melillenses vienen sufriendo importantes colas y horas de espera para poder cruzar a Marruecos".

A juicio del consejero de Infraestructura, Fomento y Deportes en funciones --será cesado este lunes por el nuevo presidente Juan José Imbroda del PP--, "los melillenses están hartos, están cansados, están enfadados y esperemos que muestren ese enfado (en las urnas el próximo 23 julio) para buscar otra alternativa al Partido Popular y al Partido Socialista".

Rachid Bussián, que fue elegido este 7 de julio vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla, ha señalado que los dos grandes partidos nacionales "no nos han planteado una solución realmente eficaz ni efectiva para solucionar este mal endémico" e incluso ha advertido que "si el PP o Vox llegasen al Congreso o al Senado no solo no solucionarían la frontera o este problema fronterizo, sino que la cerrarían a cal y canto".

El aspirante a la Cámara Alta ha destacado que este es uno de los motivos por el que "miles de melillenses se tienen que movilizar más que nunca en esta cita electoral, para solucionar un problema que afecta todos por igual, desde un punto de vista económico, comercial, familiar, cultural", motivo por el que ha expresado que "es hora de realmente solucionar el problema de la frontera".

El cepemista ha apuntado que mientras él estaba en la frontera con Marruecos, populares y socialistas hacían este domingo campaña electoral en el Paseo Marítimo de Melilla: "Aquí (en referencia a la frontera) es donde está realmente el verdadero problema, pero hemos visto que el PP y PSOE no han hecho absolutamente nada en materia fronteriza, es más, no recogen absolutamente nada en su programa electoral, ni hacen mención a Melilla".

En cambio, ha añadido Rachid Bussián, CPM destina en su programa electoral "un bloque única y exclusivamente para tener una frontera fluida, digna y segura, sobre todo con esa actualización del tratado de buena vecindad (entre España y Marruecos), con esa reciprocidad porque los melillenses no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda, tercera o cuarta, en materia fronteriza". "Parte del futuro de esta ciudad, parte de solucionar el problema en materia fronteriza" ha concluido el candidato al Senado de CPM.