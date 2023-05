PP y CPM se cruzan acusaciones por irregularidades en voto por correo en Melilla y PSOE y Podemos muestran preocupación

Los dos principales partidos políticos de la Asamblea de Melilla, PP y CPM, se han acusado mutuamente de estar detrás de las presuntas irregularidades en el voto por correo y los sucesos que vienen produciendo, en unas elecciones en las que se batirá de nuevo el récord de este tipo forma de votar, que podría alcanzar el 15% frente al 2,1% de media nacional. PSOE y Podemos, por su parte, han expresado su preocupación por la posible "compra de votos" en estos comicios por parte de otras formaciones políticas, sin citar nombres, después de que Los Verdes hayan anunciado que impugnarán estas elecciones por el atraco sufrido por carteros y por la supuesta compra de votos.

En declaraciones a los periodistas, la candidata a la Presidencia de Melilla por CPM, Dunia Almansouri Umpiérrez, ha manifestado que "es vox populi, en cada rincón de la ciudad, la presunta compra de votos del PP".

Dunia Almansouri ha destacado que ningún partido entre los nueve que han presentado listas electorales para los comicios en Melilla de cara las elecciones municipales y autonómicas del 28 ha firmado la propuesta del presidente y su partido, Mustafa Aberchán, para que la Junta Electoral de Zona (JEZ) actúe en el voto por correo

La cepemista se ha referido concretamente a la propuesta de Aberchán para firmar una solicitud de anulación del voto por correo -salvo en casos muy justificados- con el fin de poner fin al cruce de acusaciones mutuas de presuntas "compras de voto".

La senadora del PP y número 5 en la candidatura a las municipales, Sofía Acedo, ha respondido a Almansouri que sus manifestaciones acusando a los populares "son el colmo de la desfachatez porque precisamente ella, que sabe que es candidata de rebote porque el señor Aberchán no ha podido presentarse a estas elecciones por estar condenado a prisión e inhabilitación por el caso voto por correo, la que realice este tipo de acusaciones".

Acedo ha recordado el caso que se remonta a elecciones generales de 2008 en la que el máximo responsable cepemista fue juzgado por irregularidades en el voto por correo y condenado a dos años de cárcel y 30 meses de inhabilitación. "El señor Aberchán, Coalición por Melilla, han creado escuelas, prostituyendo el voto por correo, han profesionalizado las prácticas coactivas y amenazantes a todos aquellos que libremente quieren ejercer su derecho al voto, ellos han sido los inventores y son los culpables del despropósito que se vive en Melilla" ha replicado Acedo.

La parlamentaria nacional ha destacado que "CPM fue condenada en el año 2019 junto con el Partido Socialista y es evidente que no han aprendido nada, no han aprendido nada" porque en su opinión "es vergonzoso e indignante lo que está sucediendo en Melilla con el voto por correo, y ellos, CPM, el señor Aberchán, la señora Almansouri, todos ellos son los culpables de esto".

Por ello ha considerado que "culpar, señalar al PP, no les va a salvar de la debacle que se les avecina porque no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, porque no se puede jugar con la voluntad de los de los más vulnerables todo el tiempo y eso lo van a pagar en las urnas el próximo 28 de mayo".

Por su parte, tanto PSOE como Podemos han mostrado su "enorme preocupación" por el aumento de las solicitudes de voto por correo, que ya alcanza una cifra cercana a las 8.000, y por lo que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado investigaciones.

La candidata socialista Gloria Rojas ha lamentado que tenga que ser necesaria la presencia policial, tanto en la sede Correos como en la entrega de la documentación electoral por parte de los carteros, y ha anunciado que propondrá cambios normativos para acabar con estas polémicas que surgen en las elecciones en la ciudad española desde comienzos del año 2000. "Desde el PSOE de Melilla, seguimos animando a la ciudadanía a denunciar todo este tipo de prácticas: nos merecemos una ciudad libre, justa y segura" ha destacado Rojas.

Por su parte, la aspirante de la formación morada Gema Aguilar ha manifestado ya hemos superado con creces los datos de las elecciones de 2008, donde fueron condenados por compra de votos los líderes de CpM y PSOE. "No sabemos a qué está esperando. Debería empezar a investigar a los partidos que ya han sido condenados por comprar votos. Le pilla muy cerquita", ha señalado Aguilar.