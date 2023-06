CPM ve "circo mediático" que doce agentes de la Policía entreguen una notificación por "compra de votos" en Melilla

La consejera de Hacienda en funciones y candidata a la Presidencia de Melilla en las elecciones del 28 de mayo, Dunia Almansouri Umpiérrez (CPM), ha calificado como "circo mediático" algunas de las acciones que tienen relación con la investigación sobre la supuesta "compra de votos" en la ciudad al acudir la pasada semana 12 agentes de la Policía Nacional a la Asamblea para entregar un requerimiento judicial de colaboración con la misma.

En declaraciones a la prensa, Dunia Almansouri ha señalado "es perversa la forma en la que se está instrumentalizando la acción judicial y la acción policial desde una perspectiva política" porque, en su opinión, "se está haciendo un uso totalmente político de esta situación y me remito al propio hecho de que al poco tiempo el señor Imbroda prácticamente nos quería echar del Ayuntamiento con agua fuerte".

La titular de Hacienda se ha referido así a la intervención policial realizada el pasado 9 de junio, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acudieron al Palacio de la Asamblea, por orden judicial, para requisar información en la sede del Gobierno de Melilla, consistente en el volcado de datos informáticos, como continuación de la investigación sobre la presunta compra de votos que dejó una decena de detenidos en la pasada campaña electoral de las municipales del 28 de mayo.

El presidente del PP, Juan José Imbroda, que será investido próximamente nuevo presidente de Melilla tras obtener mayoría absoluta, solicitó la dimisión de todo el Gobierno en funciones melillense "por el espectáculo nacional" que en su opinión están dando con el caso voto por correo.

"La forma en la que se ha notificado el auto al presidente de la ciudad (en funciones, Eduardo de Castro del Grupo Mixto) ha sido cuanto menos llamativa, máxime cuando acudieron doce uniformados para entregar una notificación que estaba compuesta por dos folios y medio" ha recalcado la consejera.

Almansouri, que encabezaba la lista de CPM el 28 mayo y logró cinco escaños frente a los 14 del PP, ha señalado que "entendemos que la puesta en escena ha podido generar una alarma porque en cuestión de minutos se había montado el mayor circo mediático del que he sido testigo, hasta el punto de que se especulaba sobre hechos que no se estaban produciendo porque vi noticias de medios nacionales que hablaban de un registro del despacho del presidente y de algunas consejerías que no se estaban produciendo".

Al respecto, ha asegurado que los agentes que se presentaron en el Palacio de la Asamblea "lo único que hicieron, única y exclusivamente, fue entregar una notificación al presidente por un lado y por otro lado que se paralizara el pago a determinadas empresas, unas empresas muy concretas", motivo por el que ha negado que la administración y el pago a empresas que ofrecen servicios a la Ciudad Autónoma estén paralizados desde entonces.

La cepemista ha aseverado que "como es habitual entre esta administración y los distintos juzgados, se ha prestado la máxima colaboración, pero no de ahora, sino siempre que un juzgado ha solicitado cualquier tipo de documentación".

Por último, Dunia Almansouri ha resaltado que dicha notificación "podía haber sido entregada por un agente judicial con su carpetita, entrega el papel y se le firma el recibí o por sede electrónica" pero "sin necesidad de que 12 uniformados vinieran a entregar la documentación", algo que, ha recalcado, considera "un circo mediático".