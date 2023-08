Covite recuerda al empresario Joxe Mari Korta, asesinado a manos de ETA por "rebelarse" ante "el chantaje" de la banda

Covite ha recordado este martes a Joxe Mari Korta, presidente de la asociación de empresarios de Gipuzkoa, Adegi, asesinado por ETA hace 23 años, por "rebelarse" ante la extorsión de la banda y animar a otros miembros del empresariado a negarse también a pagar lo que la organización terrorista denominó el 'impuesto revolucionario'.

El empresario salió de su oficina en Zumaia (Gipuzkoa) el 8 de agosto del año 2000 y, cuando iba a subir a su coche, un miembro de ETA activó a distancia un artefacto explosivo alojado en un turismo aparcado al lado.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, a través de las redes sociales, ha pedido "memoria" para Korta y ha recordado que, apenas un mes después del crimen, la banda continuó el acoso a la familia del empresario asesinado, destruyendo con una bomba la discoteca 'Txitxarro', en Deba, propiedad del hermano del industrial.

Ordóñez ha destacado que Joxe Mari Korta y su familia fueron "valientes" porque "del pueblo vasco también han salido" los que más valentía han tenido al enfrentarse a la organización terrorista "cuando todavía te mataban por ello, y no desde un sofá desde bien lejos" de Euskadi.

"Korta se rebeló contra la exigencia de pagar a ETA. Korta era un hombre que no se callaba y no se dejaba intimidar fácilmente. Públicamente intentó convencer a sus compañeros de gremio que no sucumbieran ante sus exigencias, pese a las amenazas de la banda", ha querido subrayar la presidenta de Covite.