Covite pretende que la presión social "fuerce" al EPPK a pedir el fin de todo tipo de actos de enaltecimiento a ETA

Reclamará a la AN todos los sumarios de las 853 víctimas de ETA asesinadas para analizar si ha existido "justicia efectiva"

El Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, pretende lograr este 2022 que la presión social "fuerce" al Colectivo de Presos de ETA, EPPK, a reclamar que se ponga fin a todo tipo de actos públicos que enaltezcan el terrorismo, al igual que ocurrió con los 'ongi etorris'.

Los servicios jurídicos de la asociación presidida por Consuelo Ordóñez pedirán, además, a la Audiencia Nacional todos los sumarios de las 853 víctimas mortales de ETA para analizar si realmente ha existido una "justicia efectiva" y en ellos está "toda la verdad judicial".

Según ha explicado a Europa Press Covite, la organización centrará su actividad de este nuevo año en la denuncia de toda "radicalización, legitimación a ETA y el culto al terror" que, a su juicio, es "incesante" en las calles de Euskadi y Navarra, y se proyectan en forma de manifestaciones, pancartas o actos en homenaje a miembros de ETA fallecidos.

La asociación de víctimas ha calificado de "buena noticia" que el año pasado la izquierda abertzale "renunciara, aunque sea oficialmente, a hacer ongi etorris", en alusión a los recibimientos a los presos de la banda que son excarcelados.

No obstante, considera que se siguen reproduciendo "homenajes por todo lo alto" a exmiembros de ETA fallecidos, como ha ocurrido con Antton Troitiño u otros, y ha lamentado que se conmemorara a principios de este mes en Eskoriatza (Gipuzkoa) al fallecido Santiago Iparraguirre, histórico integrante de ETA y padre de Soledad Iparraguirre 'Anboto', una de las exjefas de la organización terrorista.

Covite cree que, una vez que han disminuido los 'ongi etorris', se han puesto más de manifiesto las celebraciones de homenajes que se hacen a exmiembros de la banda, que antes "quedaban en segundo plano". Por ello, tras la reducción del número de recibimientos públicos a reclusos de ETA puestos en libertad --que en 2021 bajaron a cinco, según datos de facilitados por la asociación de víctimas--, ahora pondrán el acento en avanzar hacia el fin de los actos conmemorativos a quienes pertenecieron a la organización terrorista y han fallecido.

En este sentido, ha recordado que cada aniversario de estos fallecimientos, se les realizan homenajes "como si fueran héroes", como ocurre en el caso de Javier 'Txabi' Etxebarrieta, que en 1968 cometió el primer atentado mortal de ETA, al asesinar al guardia civil José Pardines cuando se encontraba controlando el tráfico en una carretera cerca de Aduna (Gipuzkoa) y, posteriormente, murió en un enfrentamiento con el instituto armado.

Por ello, en este nuevo año el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco quiere lograr que estos desaparezcan de los espacios públicos. Tras renunciar a la vía penal para conseguir este objetivo, ya que la Audiencia Nacional ha sentado jurisprudencia por la que determina que prevalece la libertad de expresión si no se enaltece directamente a ETA, recurrirán a la denuncia social, para que "la presión" de la ciudadanía, partidos e instituciones, contribuya al fin de este tipo de actos que, en su opinión, sí suponen delitos de exaltación del terrorismo y humillación de las víctimas.

La asociación presidido por Consuelo Ordóñez, de esta forma, "denunciará públicamente" cada homenaje que se desarrolle, de la misma manera que actuó con las bienvenidas a los reclusos de ETA, para que se logren erradicar, por lo menos, en las calles y plazas de Euskadi y Navarra.

Covite cree que sus denuncias de los ongi etorris se trasladaron a los discursos políticos y se transformó en "presión social sobre la izquierda abertzale", lo que ha derivado en su reducción paulatina en los espacios públicos, y a la propia renuncia del EPPK a que se celebraran.

"Pretendemos que acabe la legitimación del terror en todas sus expresiones, como pintadas, pancartas, homenajes, etc. Queremos que el EPPK diga que el espacio público es de todos. No puede ser que todos los pueblos estén inundados de pancartas y de pintadas a favor de ETA y sus presos", ha insistido. En su opinión, "no puede haber esta atmósfera de continuo culto a ETA, reivindicar sin cesar su historia del terror" porque es "inaceptable".

MAPA DEL TERROR

Otro de los ámbitos en los que trabajará Covite será en la ampliación con nueva documentación y testimonios del Mapa del Terror, que señala los lugares en los que se cometieron los atentados terroristas. De esta forma, se completará con grabaciones de relatos de las víctimas y se incorporarán a las fichas ya existentes.

Covite ha recordado que esta iniciativa se realizó, en su día, con escasos recursos, y ahora quieren investigar y documentar "cada caso más a fondo", para que redunde en la memoria de las víctimas.

SUMARIOS

Otro de los proyectos que la asociación de víctimas quiere emprender es el de la petición a la Audiencia Nacional de todos los sumarios existentes de las 853 víctimas mortales de ETA, con el fin de revisar, "tanto los resueltos como los no resueltos, para ver si ha habido justicia efectiva o no".

De esta forma, su objetivo es verificar que en ellos está "toda la verdad judicial del caso" y, si no se han resuelto, analizar si han sido por "negligencias, si ha habido investigación o no la ha habido". "Hay sumarios que se cerraron en 24 horas, que apenas tienen una hoja, y otros que, a pesar de que ha habido mucha investigación, por falta de pruebas, no se ha podido resolver. Queremos averiguarlo", ha remarcado.

Con anterioridad, Covite ya trabajó en el análisis de las sentencias de los tribunales contra miembros de ETA, pero no en los sumarios en sí, un trabajo más arduo que quieren abordar sus servicios jurídicos. "Entonces, nos dimos cuenta de que los casos resueltos la mayoría están esclarecidos a medias. Este año no hemos propuesto analizar todos los sumarios para averiguar la verdad judicial, en favor del derecho a la verdad de las víctimas, para saber si se ha cumplido o no se ha cumplido, y hasta qué punto se han hecho todos los esfuerzos por parte del Estado para investigar los crímenes", ha aseverado.

Este colectivo también quiere reunirse con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, para que, ahora que el Gobierno Vasco ha asumido la gestión de las prisiones en Euskadi, les explique los planes que tiene para "fomentar la semilibertad" de los presos, que se ha anunciado.

También emplazará al Ejecutivo autonómico a que se les informe de cómo se está desarrollando el programa educativo 'Herenegun!' que, a través de la asignatura de historia, aborda la memoria reciente de Euskadi.