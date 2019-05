Covite envía una carta al Gobierno Vasco para reprocharle la eliminación de protocolos antiETA en formación de ertzainas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha enviado una carta a la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, en la que le reprocha que haya eliminado lose protocolos antiETA de la formación de la Ertzaintza, y los homenajes que se celebran a presos de ETA cuando salen de prisión.

En la misiva, Covite traslada a Beltrán de Heredia su "gran preocupación y asombro ante la averiguación de que no existen protocolos de actuación en la Ertzaintza ante posibles actos de kale borroka" porque "no han desaparecido de las calles del País Vasco, ni antes ni después de la disolución de ETA".

"Lo acabamos de comprobar hace apenas unas semanas en localidades como San Sebastián, Renteria o Bilbao, donde tuvieron lugar graves actos de esta índole puesto que hubo personas que trataron de impedir que determinadas fuerzas políticas pudieran expresar libremente sus ideas en campaña electoral", ha asegurado.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha destacado que "todavía hay una parte de la sociedad vasca que está fuertemente fanatizada y radicalizada, y este fanatismo se pone de manifiesto en actos de kale borroka". "Por tanto, es imprescindible que existan protocolos de actuación específicos para hacer frente a los grupos violentos de la izquierda abertzale", ha añadido.

Ordóñez se ha referido a la eliminación en la formación de la Ertzaintza y la Policía Municipal de la historia del terrorismo de ETA, algo que fue negado por la consejera en una carta remitida a Covite. Por ello, le reclama que "indique en qué parte del temario" se estudia, porque este Colectivo "ha comprobado que la Ertzaintza sí recibe, sin embargo, formación sobre el terrorismo yihadista y que sí tienen protocolos de actuación ante posibles atentados terroristas yihadistas".

"Evidentemente es muy necesario que sepan cómo proceder ante un posible atentado yihadista, razón por la cual no comprendo por qué no estudian el terrorismo etarra y por qué no existen protocolos de actuación ante la kale borroka", cuestiona Consuelo Ordóñez en su misiva.

Asimismo, emplaza a Estefanía Beltrán de Heredia a revelar cuáles son las medidas que tiene establecidas para aplicar la Ley vasca de víctimas del terrorismo, la Ley 4/2008 de 19 junio de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.

HOMENAJES

"Prácticamente todas las semanas presenciamos en el País Vasco algún homenaje a un terrorista de ETA que sale de prisión sin haber renegado de su trayectoria criminal", ha enfatizado Ordóñez.

"Los poderes públicos vascos, y en concreto la consejería que usted dirige, que es la competente para autorizar las manifestaciones y reuniones convocadas por la izquierda abertzale para homenajear a los miembros de ETA, están contraviniendo gravemente este deber que establece la ley de velar para que no se lleven a cabo estos actos", ha concluido.