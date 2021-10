Covite denuncia que quienes dirigieron la "estrategia de terror" de ETA se benefician de "un marco de impunidad"

El colectivo de víctimas entrega en San Sebastián su XX Premio Internacional al intelectual Martín Alonso

La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado, en el acto de entrega del XX Premio Internacional Covite al intelectual Martín Alonso en San Sebastián, que "quienes dirigieron esta gigantesca estrategia de terror sistemático y selectivo" de ETA "se han visto beneficiados de un marco de impunidad que nadie se atreve a cuestionar" y ha asegurado que este colectivo seguirá exigiendo "la condena del pasado" por parte de la banda y "su entorno político".

En el evento, que ha tenido lugar en el Palacio Miramar de San Sebastián, y que ha contado con la presencia, entre otros, del elegido secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y diputado foral, José Ignacio Asensio, así como de la secretaria general de los socialistas vascos y vicelehendakari, Idoia Mendia, Covite también ha homenajeado a Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, recientemente fallecidos.

En su intervención antes de dar el XX Premio Covite a Alonso, Ordóñez se ha referido al premiado como una persona "extraordinaria" y "uno de los intelectuales más brillantes, honestos y valientes que hay en nuestro país".

La presidenta de Covite ha señalado que el odio y la violencia ocurren "porque la voluntad humana está detrás de ellos" y así "no atañen exclusivamente a quienes cometen los crímenes, sino también al contexto político y social que favorece la violencia y la legítima".

Ordóñez se ha referido al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi", a su juicio, "un personaje que nos tiene muy acostumbrados a esa retorsión del lenguaje que tan bien analiza Martín Alonso, para que parezca que dice algo moralmente aceptable cuando, en realidad, sus palabras son pura retórica para evitar ir al fondo de la cuestión: condenar el terrorismo de ETA y desmarcarse del fanatismo y del proyecto político totalitario y excluyente que legitimó el terrorismo durante tantas décadas".

En este contexto, ha recordado las declaraciones de Otegi esta semana "reconociendo el daño que ETA ha causado a sus víctimas", en las que "parecía que estaba diciendo algo nuevo que no habíadicho antes, y en cierto sentido así era, porque a lo que nos tiene acostumbrados cuando habla de las víctimas es al desprecio más absoluto".

La presidenta de Covite ha afirmado que enseguida sospechó que "sus declaraciones encerraban una trampa, como siempre lo hace el lenguaje que utiliza la izquierda abertzale". Ordóñez ha subrayado que todo el "daño social y político provocado por parte de ETA a toda la sociedad y a nuestro Estado de Derecho está pendiente de ser asumido y condenado por sus responsables, que tienen nombres y apellidos y son los dirigentes de la izquierda abertzale".

"Son los mismos dirigentes que, cuando ETA mataba, ya estaban en primera línea de la política", ha indicado. Además, ha denunciado que "quienes dirigieron esta gigantesca estrategia de terror sistemático y selectivo se han visto beneficiados de un marco de impunidad que nadie se atreve a cuestionar".

"LECCIONES DE CONVIVENCIA"

"No han pagado ni pagarán por haber construido el mayor monstruo que ha atentado en nuestro país en democracia, que ha sido ETA", ha incidido, para añadir, a continuación, que "no solo eso, sino que además, con todo descaro, se atreven a darnos lecciones de paz y convivencia a las víctimas, cuando precisamente nosotras hemos roto la espiral de la violencia y hemos sido ejemplo de convivencia democrática desde el momento en que no respondimos a la violencia con violencia".

"Su objetivo es privatizar el dolor y privatizar el sentido de la persecución política sistemática y selectiva que llevaron a cabo utilizando una palabra mágica, sufrimiento, para que los terroristas puedan compadecerse por haber sufrido ellos también al mismo tiempo que se ofrecen, como ha hecho Otegi esta semana, a mitigar el dolor de las víctimas en la medida de sus posibilidades", ha criticado.

Además, ha incidido en que todo eso lo hacen "sin condenar su pasado criminal y sin renunciar a las convicciones totalitarias bajo las que actuaron", una condena que seguirá exigiendo Covite. "Sin condena del sistema de persecución por parte de ETA y su entorno se edifica una gran mentira", ha subrayado.

Por su parte, Alonso ha reivindicado la presencia de las víctimas en actos públicos para la "memoria" de los asesinados, el "cauterio", porque sentir cercanía y apoyo les ayuda a "llevar el dolor", tiene un "componente balsámico", la "visibilidad y pedagogía" en torno a este colectivo y ha recordado que las víctimas y quienes se ocupan de ellas son "el rasero de la conciencia colectiva".