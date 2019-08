Covite critica que el nuevo Gobierno de Navarra "vaya a depender de EH Bildu"

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha criticado que el nuevo Gobierno de Navarra "vaya a depender de que se cumplan las exigencias de EH Bildu" y que esta sea la segunda legislatura "en la que se les cede espacio público a los herederos de ETA".

"Hasta que EH Bildu no condene la historia de terrorismo de ETA y no asuma sus responsabilidades y complicidades con la banda terrorista", cualquier gobierno que dependa de esta fuerza política será inaceptable, política y moralmente, aunque no se haya pactado directamente con ella, afirma en un comunicado Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo.

Para Ordóñez, no todas las fuerzas políticas son apoyos legítimos para un Gobierno, las que no condenan el terrorismo de ETA, promueven el odio y defienden un proyecto político totalitario y excluyente, como EH Bildu, han de ser rechazadas siempre.

En este sentido, tras calificar la actitud de EH Bildu como "un chantaje, Ordóñez señala que el PSN "ha caído en la trampa de la 'normalización' que quiere imponer la izquierda abertzale para asentar la impunidad fáctica y moral que tiene sobre la trayectoria de ETA". EFE