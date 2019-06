Covite critica la presencia en el Congreso de partidos que no repudian a ETA

VÍCTIMAS TERRORISMO

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) no acudirá al homenaje a los damnificados por el terrorismo que, como cada año desde 2010, organiza el Congreso de los Diputados, debido a la presencia en la Cámara Baja de partidos que "no repudian a ETA", en alusión a EH Bildu.,Según indica en una nota, "por dignidad y coherencia", Covite no acudirá a este acto, como ha hecho desde 2013, por "la presencia de los herederos políticos de ETA" en el Congreso., En su com