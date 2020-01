Covite acusa al G.Vasco de "ceder ante las pretensiones" de los presos de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha acusado al Gobierno Vasco de "ceder ante las pretensiones del Colectivo de Presos de ETA (EPPK) en materia de política penitenciaria".

Covite ha criticado "duramente" en un comunicado el anuncio realizado este miércoles por el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del ejecutivo autonómico, Jonan Fernández, quien ha adelantado, en una entrevista en ETB1, que enviará al Gobierno una propuesta "actualizada" para trasladar a los 210 presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco.

El colectivo de víctimas ha expresado su "rechazo frontal " a la propuesta del Gobierno Vasco que, a su juicio, plantea "la misma política penitenciaria que siempre ha exigido el EPPK, un acercamiento colectivo de presos sin previa exigencia de que rechacen la violencia".

Covite considera que "la verdadera responsable de que siga habiendo una política de dispersión de los presos de ETA es la izquierda abertzale, y no el Estado de derecho". "Solo tiene que levantar sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación a los presos para que estos puedan acogerse a las vías de reinserción", recalca.

"La izquierda abertzale siempre ha tenido en su mano el fin de la dispersión, pero prefiere seguir sacando rédito político culpando al Estado y a las víctimas de que haya una política penitenciaria de dispersión en vez de permitir a los presos de ETA que puedan desvincularse de la banda terrorista y así ser acercados a cárceles vascas", ha defendido la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Covite entiende que "el repudio" a ETA debe ser "una condición fundamental para el acercamiento de los presos de ETA". "Tiene que ser un repudio individual, en ningún caso colectivo, a todo lo que ha supuesto" la organización terrorista, matiza.

Este colectivo cree indispensable que el Estado "establezca mediante esta exigencia un suelo ético basado en el rechazo a la violencia" y advierte al Gobierno central de que "el nacionalismo vasco" no puede marcarle su "hoja de ruta en materia de presos de ETA".

"Acercar a un preso orgulloso de su pasado criminal a un contexto en el que se jalea no ayuda en nada a su reinserción", advierte Covite.