Covite acusa a Casado de "banalizar el terrorismo" al mezclar Cataluña y ETA

VÍCTIMAS TERRORISMO

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado al presidente del PP, Pablo Casado, por "banalizar el terrorismo" con sus analogías entre ETA y el independentismo, al tiempo que ha pedido a todos los partidos que no utilicen a los afectados por el terrorismo.,"Lo que está pasando con el independentismo en este país es muy grave pero no tiene ni punto de comparación con el terrorismo. Las dos cosas no tienen nada que ver