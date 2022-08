Coto (Vox) reta a Canteli a citar "una sola obra" que haya comenzado en su mandato

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha retado este domingo al alcalde, Alfredo Canteli, a citar "una sola obra" que haya "siquiera comenzado" durante su mandato.

Después de que el alcalde criticase en una carta abierta el "frente del no" que a su juicio no quiere que Oviedo progrese. "Acierta de lleno Canteli con lo del 'frente del no'", ha dicho Coto, quien ha remarcado que "ni La Vega, ni El Cristo, ni la Plaza de Toros, ni una palabra sobre el AVE que no llegará a Oviedo, ni la Ronda Norte, ni Nicolás Soria, ni El Antiguo. La lista es infinita".

A la portavoz municipal de Vox le llama además la atención "el cariño" con que Canteli ha agradecido al PSOE su apoyo a los proyectos como la Ronda Norte o La Vega. "Es evidente que con la amistad con Barbón ha resurgido con fuerza el pacto PPSOE, tan infecundo para Oviedo", ha lamentado.