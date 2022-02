Coto (Vox) critica la "apabullante política de propaganda del gobierno de Canteli" tras 3 años sin "realidades"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha criticado este domingo la "apabullante política de propaganda del gobierno de Canteli, tras tres años de anuncios tras los cuales los ovetenses nunca vemos realidades".

En nota de prensa, Coto hace referencia expresa a la "multiplicidad de candidaturas a capitalidades cuando parece de sentido común centrarse en algo en concreto, volcarse en ello con un trabajo serio y avalado por los mejores expertos".

"Unesco, la sidra, Capital Cultural Europea, tras casi tres años perdidos, Canteli entra en campaña con anuncios sobre capitalidades que no vamos a ver", afirma Coto.

Así, la concejala sostiene que "duele el continuo engaño a los ovetenses, pues ningún trabajo riguroso subyace tras estos anuncios". "La candidatura de Oviedo a patrimonio mundial se ha desvirtuado hasta el punto de proponer excavar en La Vega buscando algo que no sabemos si está, qué es lo que está ni dónde está, y en un espacio donde ni siquiera tenemos competencias. En todo caso, no entendemos porque no se han puesta a excavar ya, habríamos ganado 3 años", remarca.

A juicio de la edil, "la candidatura a la Unesco exige un trabajo específico, una propuesta cerrada, desarrollada y fundamentada, cuyas características esta ciudad ya conoce por experiencias anteriores". "Será imposible de conseguir si no es una propuesta que cumpla los estándares exigidos por Icomos que, entre otras cosas, piden concretar la propuesta, tal y como hizo Vox al proponer el perímetro vinculado a la monarquía asturiana", dice.

Además, pide al gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, que "repase el concepto de 'Bien de Patrimonio Mundial' porque a donde caminan en La Vega es a conseguir la chapita de la ONG Europa Nostra".

"Con la capitalidad de la sidra han tenido que recular, una vez que la cultura sidrera por supuesto que es de Oviedo, pero es también del resto de Asturias", advirtió Cristina Coto, quien añadió que "y ahora se propone -sin confirmación oficial- ser Capital Europea de la Cultura en 2031 en base a los proyectos 'progres' de Costillas, las abandonadas fábricas de La Vega y Gas, Plaza de Toros o Calatrava".

Para Coto, "el desnorte de la acción conjunta PP-C's ha sustituido el rigor y el trabajo serio por una continua campaña de propaganda que generará expectativas que, desgraciadamente, no se verán satisfechas", aseguró. "Con Canteli solo veremos cómo nos llevan cosas sin darnos nada", concluyó.