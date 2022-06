El coste laboral sube en Galicia un 4,4% y el salario supera los 1.700 euros en el primer trimestre

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió en Galicia un 4,4% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2021, hasta situarse en 2.427,51 euros, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). A nivel estatal, subió un 4,7%, hasta situarse en 2.729,01 euros.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron en Galicia un 4,4% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 1.765,29 euros por trabajador y mes.

En el caso de otros costes (no salariales), por trabajador y mes se situaron en 662,22 euros, con una tasa interanual de 4,5%. Por otra parte, en cuanto a la jornada laboral las horas por trabajador y mes pactadas fueron 152,3 y las efectivas 132,6. Las no trabajadas se situaron en 20,3.

A nivel estatal, la hostelería lideró el alza de los costes laborales en el primer trimestre, con un incremento interanual del 59,3%, hasta los 1.573,6 euros por trabajador y mes.

VACANTES

El número de vacantes de empleo marcó cifra récord desde 2013 con casi 134.000 sin cubrir en toda España. En el caso de Galicia, las vacantes se situaron en 3.731.

Por vacante, se entiende aquel puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.

El 94,4% de las empresas preguntadas por Estadística respondieron que no tenían puestos que cubrir entre enero y marzo porque no necesitaban trabajadores adicionales, mientras que el 3,2% declaró que no tenían vacantes por el elevado coste de contratación.