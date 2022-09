Costa pide anular el proceso judicial contra la anterior Mesa del Parlament

El exvicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha reclamado este lunes anular el proceso judicial abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la anterior Mesa del Parlament, al considerarlo "nulo de pleno derecho".

La sala de recusaciones del TSJC acordó el pasado 30 de junio apartar al presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, del juicio al expresidente del Parlament Roger Torrent y a los miembros independentistas de su Mesa -entre ellos, Costa-, al ver "comprometida" su "apariencia de imparcialidad" por abandonar en 2018 un acto en el que Torrent habló de "presos políticos".

Semanas después, el TSJC volvió a dar la razón a Costa y apartó al magistrado Carlos Ramos del juicio por desobediencia a Torrent y otros exmiembros independentistas de la Mesa.

Desde Twitter, Costa ha difundido su último escrito, mediante el que interpone un "incidente de nulidad de actuaciones" contra un auto del TSJC en relación con este caso.

"Si los magistrados Barrientos y Ramos no son imparciales para juzgarnos, tampoco lo eran para admitir la querella contra nosotros. Y si no lo eran, aquella decisión es nula. Y si la primera decisión es inválida, todo el proceso es nulo de pleno derecho, ¿no? Esto he pedido: ¡que se anule todo!".