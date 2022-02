Cospedal pide no demonizar a Vox ,"partido democrático como cualquier otro"

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha mostrado partidaria de no demonizar a Vox, pues es "un partido democrático como cualquier otro, que no tiene que pedir perdón por lo que piensa".

En una entrevista concedida en CMM, con motivo del 40 aniversario de la constitución de Castilla-La Mancha como autonomía y tras tres años sin conceder una entrevista, Cospedal ha sido preguntada por la posibilidad de que su partido pueda acordar gobiernos en coalición con Vox y se ha preguntado por qué se puede gobernar en coalición con Podemos y "se demonice a un partido político como Vox".

"Si se tiene que gobernar con Vox, se gobernará con Vox", ha sostenido Cospedal, que ha preferido que su partido gobierne con mayoría absoluta, y ha opinado que sería más sencillo que los militantes del PP vieran con buenos ojos un pacto de gobierno con Vox a que los militantes socialistas "hayan visto bien un acuerdo con Bildu, con ERC o con los comunistas".

En cuanto a su posible vuelta a la política, Cospedal ha recordado en varias ocasiones a lo largo de la entrevista que lleva tres años y medio alejada de la actividad pública, dedicada al ejercicio de la abogacía, y aunque ha admitido que tiene vocación política porque "eso se tiene siempre", se ha mostrado consciente de que "nunca más" se va a dedicar a ella, si bien ha preferido no descartarlo totalmente porque "no se puede decir de este agua no beberé". EFE

