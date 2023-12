Cosmen (Alsa) propone que recorridos regionales partan del intercambiador del Humedal en tanto no haya estación

"Una cosa no elimina la otra", señala con respecto a ambas infraestructuras

El presidente de Alsa Grupo, Jacobo Cosmen, ha planteado este martes que el intercambiador del Humedal, en Gijón, proyectado por el Principado, sirva para las líneas regionales, de forma que se pueda descongestionar la estación, que quedaría para los trayectos nacionales.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en la presentación del Centro de I+D+i de Alsa, en el edificio AS5-HUB, del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

Cosmen, eso sí, ha remarcado que esto no quita que no sea necesario contar con la estación intermodal, si bien ha recalcado que los plazos de construcción de la misma "todavía son largos". Es por ello que ha visto en este intercambiador una solución, que facilita la movilidad, desde un punto de vista de la centralidad, en tanto no se tenga la estación intermodal y se mantenga abierta la actual.

Sobre la estación de Alsa, se ha mostrado disconforme con la operativa, al ser "excesivamente pequeña", a lo que ha recalcado que fue construida cuando los vehículos tenían nueve metros de longitud, mientras que ahora algunos tienen casi 15 metros. A esto ha sumado que hay un "conflicto permanente" entre la circulación des vehículos y los peatones.

Por este motivo, Cosmen ha considerado que todo lo que se pueda relajar y quitar la intensidad de operaciones a la estación actual de autobuses, "vendría francamente bien". Ha insistido, en este sentido, en la conveniencia de especializar los tráficos directos de la zona central y el regional, y dejando la estación actual para tráficos nacionales o de larga distancia.

"Una cosa no elimina la otra", ha reiterado el presidente de Alsa respecto al intercambiador del Humedal y la estación intermodal, al tiempo que ha apostado por la movilidad sostenible que favorece el transporte público y la centralidad.

Unido a ello, ha recordado que los tráficos regionales los regula el Consorcio de Transportes, que según él ve con buenos ojos el especializar estos en el intercambiador, si bien pendiente de formalizar y de autorizaciones, mientras que los nacionales corresponden al Ministerio.