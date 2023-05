Cortés (PP): "Faci sigue poniendo parches en vez de demostrar interés y aportar soluciones"

La diputada del PP Pilar Cortés ha afirmado este miércoles que el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, "sigue poniendo parches en vez de demostrar interés y aportar soluciones" a los problemas de la educación en la Comunidad Autónoma.

Así ha resumido la portavoz de Educación del PP la gestión del consejero Faci y del Gobierno de izquierdas. Cortés ha lamentado que "hasta el final de su mandato, este consejero esté caracterizándose por la dejadez y la incapacidad gestora".

La diputada popular ha señalado que esta vez "los perjudicados por su mala gestión han sido las familias de los alumnos con necesidades del Colegio Miraflores, que no han podido llevar a sus hijos al centro por la falta de auxiliares de Educación Especial para atenderlos".

En este sentido ha recordado que el PP lleva meses alertando de esa falta de personal en distintos centros educativos, "pero Faci no hace nada. No atiende a los centros, no da respuesta y solo cuando el problema llega a los medios de comunicación se decide a actuar".

"Si la gestión de Faci ha sido nefasta en general, en lo que respecta a personal se ha llevado la palma. Ni un solo curso ha comenzado con el personal necesario para atender a los alumnos con necesidades especiales, ni uno".

Cortés ha recordado que "desde el centro avisaron hace días de que esto iba a pasar y solo cuando pasa y las familias acuden a los medios de comunicación, el departamento les da una respuesta, que además se queda corta porque no soluciona completamente el problema".

Pilar Cortés ha hecho hincapié en "el daño que esa falta de profesionales ocasiona a los alumnos y ha considerado incomprensible que se haya llegado al límite de no poder llevar a los niños al colegio".

"Este consejero siempre actúa tarde, no demuestra interés por la gestión de la educación y solo se dedica a presumir de tener el presupuesto más alto de la historia sin que esas cifras estén repercutiendo en la calidad de nuestro sistema educativo y en un apoyo claro a la comunidad educativa", ha concluido.