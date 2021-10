El corte de Cercanías deja "en la estacada" a los usuarios de más de 1,2 millones de desplazamientos anuales

Plataforma en Defensa del Ferrocarril cree que, de fondo, se imponen las "presiones" de las constructoras y criterios "economicistas"

El presidente de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la Región de Murcia, Juan Antonio Conesa, ha advertido que el corte del servicio de Cercanías dejará "en la estacada" a partir de este viernes a los usuarios de más de 1,2 millones de desplazamientos anuales y ha lamentado que, de fondo, se imponen las "presiones" de las constructoras y criterios "economicistas".

En declaraciones a Europa Press, Conesa ha recordado que Adif tiene previsto, a partir del 1 de octubre, el corte de las Cercanías entre Murcia y Águilas, lo que va a suponer que "todos los municipios del recorrido de esta línea --Alcantarilla, Librilla, Alhama de Murcia, Totana, Lorca, Almendricos, Águilas y Pulpí--, se quedan sin un servicio de Cercanías que actualmente está vertebrando este territorio".

Ha señalado que afectará a más de 1,2 millones de desplazamientos que se producen anualmente en esta línea, y la mayoría de ellos se van a ver "arrojados" a una carretera "ya de por sí muy saturada" como es la autovía A-7, con el "consiguiente riesgo de accidentes de tráfico que ello puede conllevar.

Además, ha lamentado que esto ocurre "en un escenario de cambio climático" en el que la política "debe ir encaminada, precisamente, a minimizar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se están lanzando a la atmósfera.

Por tanto, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril entiende que este cierre es "un auténtico disparate" que "no debería llevarse a efecto". A su juicio, una comarca "tan importante" como la del Guadalentín "no se merece quedar aislada ferroviariamente en pleno siglo XXI". Todo ello, además, coincidiendo con el Año Europeo del Ferrocarril declarado por la UE.

En principio, ha señalado que el corte estaba previsto para tres años pero "ya lo han elevado a tres años y medio". No obstante, se ha mostrado convencido de que "va a ser bastante más tiempo" y cree que ese plazo se puede "duplicar con casi toda seguridad", elevándose a siete, ocho o nueve años, lo que ha calificado como un "auténtico disparate".

Sobre todo, añade, porque "hay obras que son bastante complicadas", como el soterramiento de Lorca, que implica una "gran complejidad y se puede dilatar bastante en el tiempo". El propio soterramiento de Nonduermas, en Murcia, también conlleva "bastantes inconvenientes" por la situación de las casas y la densidad poblacional de la zona que pueden "prolongar muchísimo" la obra.

RESPUESTA POLÍTICA

Al ser preguntado por la reacción de los diferentes partidos políticos, Conesa ha destacado que, en general, todas las formaciones del arco parlamentario de la Asamblea Regional "se han mostrado interesados por el tema" y han recibido a la Plataforma, haciéndose eco de sus propuestas. Además, destaca que todos los partidos se han sentido "identificados" con sus reivindicaciones.

"Otra cosa es ya el posicionamiento político que determinados partidos pueden tener porque su formación ostenta también el gobierno del conjunto del Estado", según Conesa, quien recuerda que "se puede entender" y "solidarizar" pero "otra cosa distinta es apoyar".

Con todo, ha valorado que la Plataforma ha recibido una "buena respuesta" por parte de la representación política de la Región a este respecto. "El tema es bastante sensible y ha habido bastante complicidad con nuestras reivindicaciones", ha señalado.

Ha reconocido que se ha intentado instrumentalizar el movimiento, pero ha advertido que la Plataforma no puede evitarlo. De hecho, ha recordado que la Plataforma promovió un pleno monográfico en la Asamblea Regional y pidió a todos los grupos políticos que no fuera un debate para "tirarse los trenes a la cabeza" unos a otros, sino que sirviera para alcanzar una resolución en conjunto de todos los grupos políticos en contra del cierre del servicio.

"Entendemos que el consenso político es importante y que los partidos deberían estar todos a una", según Conesa. Otra cosa, lamenta, es que se esté haciendo "una utilización política para propiciar un desgaste", algo que admite que "casi seguro" que está sucediendo, pero lamenta que no lo pueden evitar. "Quien sí lo puede evitar es el propio Ministerio diciendo que no se suspenden los servicios", ha zanjado.

Ha lamentado que, al final, el debate monográfico fue un poco "decepcionante" porque no se logró una voz unánime de toda la Asamblea Regional al respecto.

"HAY MARGEN DE MANIOBRA"

La Plataforma sostiene que hay margen de maniobra para cambiar la situación. "Estamos convencidos de que, tal y como ya se contemplaba en el proyecto de 2019, es posible compatibilizar el servicio con la necesaria obras de modernización del Corredor Ferroviario", ha manifestado Conesa.

Así, se pregunta "qué es lo que ha ocurrido de 2019 a 2021 para que, de repente, anuncien el cierre de la vía". "No lo sabemos, no nos lo han llegado a explicar: se ponen excusas de aprovechar los fondos NEXT Generation que vienen de la UE pero, en realidad, a nosotros no nos convence", ha aseverado.

A su juicio, si en 2019 era posible compaginar las obras, en 2021 "también es posible". Además, recuerda que en otros sitios se ha podido compatibilizar también. A su parecer es "surrealista" que "a estas alturas del avance de las tecnologías sea necesario cerrar una vía y que no se hayan buscado alternativas".

Ha remarcado que la constructoras siempre meten "mucha presión" a los técnicos y los políticos. Por ello, Conesa entiende que lo que se ha impuesto finalmente es la "comodidad" por parte de las constructoras para hacer una obra "tranquila, sin preocupaciones y sin estar pendientes de si viene el tren o no".

Ha reconocido que, "evidentemente", compaginar las obras con el mantenimiento del servicio, en determinadas ocasiones, "puede llegar a ser más caro, claro que sí, porque hay que hacer desvíos, hay que hacer obras provisionales y, además, también hay que mantener una serie de cuidados y medidas de seguridad".

Con todo, cree que, en este caso, "debe primar más el interés por dar un servicio público y no conseguir un coste mayor o menor", según Conesa, a quien le "duele bastante" que, al final, se apliquen "criterios economicistas" en lugar de "criterios de servicio público".

MOVILIZACIONES

Ha recordado que la Plataforma lleva movilizándose desde principios de junio con los comités de empresa de Renfe y Adif conjuntamente. Ha recordado que la última manifestación --la octava-- tuvo lugar el 25 de septiembre en Murcia, y la Plataforma ha estado todo el verano movilizándose.

"Nosotros seguimos con reuniones, con negociaciones y trabajando para que el cierre sea reversible", según Conesa. De hecho, ha recordado que la Plataforma está participando en una serie de movilizaciones que ya han empezado a desarrollarse a nivel estatal, y que consisten en una semana de lucha en defensa del ferrocarril en todo el territorio y en el planeta.

Esta movilización se desarrollará del 18 al 24 de octubre y culminará con una gran manifestación el 24 de octubre en Madrid. La Plataforma está trabajando y colaborando desde la Región de Murcia y ya se ha adherido al manifiesto existente.

"Estamos ganando adhesiones sociales y políticas a ese documento", afirma. "Nuestra lucha no ha acabado y esperamos que antes o después se vea la luz y las autoridades políticas y técnicas reflexionen y vean que no se puede dejar 1,2 millones de desplazamientos en la estacad", según Conesa.