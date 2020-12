La corrosiva respuesta de una dirigente de Vox a la diputada que dijo que Sánchez paga las vacunas

Pilar Cancela, diputada, presidenta de la Comisión de Igualdad y miembro de la Ejecutiva del PSOE, hizo estallar este domingo Twitter después de asegurar que las vacunas de la covid-19 que han empezado a suministrarse en España son gratis porque las ha pagado Pedro Sánchez. "Las vacunas las paga el Gobierno de España . Sí, sí, el de Sánchez Castejón. Por enfatizar, que parece que molesta", escribió en Twitter.

Las vacunas las paga el #GobiernoDeEspaña . Sí, sí, el de @sanchezcastejon . Por enfatizar, que parece que molesta �� — Pilar Cancela/❤️ (@PiliCancela) December 27, 2020

Algo que provocó el enfado masivo de los usuarios de Twitter, que recordaron a la diputada que las vacunas las pagan los españoles a través de sus impuestos y no son mérito de un Gobierno o un presidente. "Las he pagado yo más que él. De hecho, le pago hasta el sueldo. Y el de usted", respondía uno de sus seguidores. "¿Las paga el gobierno con dinero de los impuestos de todos los ciudadanos o del bolsillo de los ministros?, le pregunta otro.

Cancela no se calló ante el aluvión de respuestas. No solo adjudicó el mérito a su secretario general, sino que atacó con dureza a la oposición al considerar que la compra de vacunas está incluida dentro de los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados y que, al no contar éstos con el respaldo de PP, Ciudadanos y VOX, hay que considerar al PSOE como el único responsable de la llegada del medicamento.

Pero es el Gobierno de @sanchezcastejon el que gobierna no? O tampoco? El que incluye la partida correspondiente en los #Presupuestos que otros votaron NO, por cierto. Buen domingo, va!! — Pilar Cancela/❤️ (@PiliCancela) December 27, 2020

"El mérito es de quien incluye las partidas en los Presupuestos y de quienes votan Sí!", dice la diputado olvidando que ha sido la Unión Europea la negociadora con los laboratorios y la responsable de las compras conjuntas y de la distribución a cada Estado con arreglo a las existencias disponibles y al tamaño de cada uno.

Irene Gorricho, candidata por Vox a la alcadía de Pamplona, dejaba en Twitter las cosas claras a Cancela: "Discúlpeme Señora,pero quien paga las vacunas somos los españoles con nuestros impuestos. El Gobierno sólo gestiona nuestro dinero. Aunque claro,visto lo visto, más que gestionarlo se lo están repartiendo entre ellos, como”el dinero público no es de nadie”. No engañe".

