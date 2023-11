Cort defiende la gestión en el proceso de selección de 'Ca ses monges' y la creación de la futura compañía de danza

El área de Cultura insiste en abrir la programación "a todo el sector, más allá de la ideología o la filiación política"

El Ayuntamiento de Palma ha defendido la "transparencia" de la gestión en el proceso de selección de 'Ca ses monges' y la creación de la futura compañía de danza de Palma.

En una nota de prensa, el área municipal de Cultura ha salido al paso, a través del director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, de las acusaciones sobre "malas prácticas" en la gestión de este departamento, formuladas por parte del grupo MÉS per Palma.

Brunet ha hecho referencia, en primer lugar, a la dirección del casting destinado a seleccionar a los actores y actrices que deben interpretar a los personajes de la obra 'Ca ses monges', original de Xesc Forteza, que el Ayuntamiento pondrá en escena como producción propia, del 22 de febrero al 3 de marzo.

El representante municipal ha desmentido que haya asumido la coordinación del proceso, una responsabilidad que, según ha indicado, "va a cargo del director de la obra, quien dispone, a tal efecto, del apoyo de un grupo de expertos en el ámbito escénico que se encargarán de valorar las prestaciones de cada candidato con la idea de escoger a los más idóneos", para los siete personajes --cuatro masculinos y tres femeninos-- que forman parte de la trama de 'Ca ses monges'.

"Por mi parte, no tengo ni voz ni voto en el casting", ha señalado Brunet. Su labor, siguiendo su argumentación, ha sido ponerse "en contacto con la familia del autor para obtener su visto bueno a la idea del Ayuntamiento de Palma de rendir homenaje a Xesc Forteza,coincidiendo con el 25 aniversario de su muerte". "La iniciativa fue muy bien acogida y nos pusimos a trabajar, encargando las tareas de dirección a Vicenç Torres, un profesional con experiencia y gran conocedor de la obra en cuestión", ha añadido.

Brunet ha insistido en que el proceso "se ha llevado a cabo con absoluta transparencia". Pues, ha explicado, "la convocatoria del casting se divulgó desde el área de Cultura mediante las redes oficiales, registrándose unas 60 peticiones de participación de las que, siempre siguiendo el criterio del director del montaje, se escogieron unas 30, que eran las que respondían mejor al perfil de los personajes".

Al mismo tiempo, Rafel Brunet ha negado que sea su pretensión situarse al frente de la compañía de danza de Palma. "Estamos hablando de un proyecto de futuro para el que, hasta ahora, no ha habido un presupuesto asignado, ni existe ninguna dirección artística", ha aclarado. Y, ha añadido, "lógicamente, en estas condiciones, no es posible efectuar la contratación de ningún profesional externo, así que he tenido que ocuparme de hacer el seguimiento de los primeros pasos de esta iniciativa, como buscar un espacio y trabajar en las sinergias de colaboración que tendrán que establecerse con otros equipamientos culturales".

En cualquier caso, ha insistido Brunet, "en cuanto se pueda disponer de una partida, la idea es iniciar un proceso abierto para llevar a cabo la contratación de los coreógrafos que dirigirán los montajes que la compañía realice".

De hecho, según ha explicado, "la intención es contar con un coreógrafo diferente para cada pieza que la compañía de danza interprete, facilitando, de este modo, más oportunidades a los profesionales del sector".

En cuanto a la precariedad laboral que MÉS per Palma ha atribuido a las condiciones de trabajo de los integrantes de la futura compañía, Brunet ha defendido que "los contratos en prácticas suponen una opción ocupacional contemplada por la legislación y orientada a jóvenes que han finalizado sus estudios y precisan iniciarse en suespecialidad".

"Debemos pensar que el grupo estará integrado por danzantes sinexperiencia, no por bailarines profesionales. En este sentido, supondrá una oportunidad espléndida de aprendizaje para estos nuevos talentos, que, además de un salario fijo, recibirán también un porcentaje de la taquilla. Sinceramente, no veo dónde está la precariedad. Más bien, creo que esta iniciativa constituye un privilegio para estos jóvenes", ha añadido.

Por último, el director general de Música y Artes Escénicas ha lamentado las acusaciones de intrusismo profesional, duplicidad de funciones y competencia desleal formuladas por MÉS per Palma. "El modelo que estamos tratando de impulsar desde el área de Cultura es diferente al que desarrolló este grupo político cuando sus responsables estuvieron al frente del departamento, y lejos de tener que ver con estas malas prácticas que nos asignan, está relacionado con un concepto mucho más abierto de la cultura, donde todo el mundo, más allá de la su ideología o su filiación política, pueda participar en obras de teatro, espectáculos de danza, conciertos musicales ocualquier otra propuesta artística. No es esto, precisamente, lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Palma durante los últimos ocho años", ha sentenciado.