'Corriendo entre viñas' arranca el domingo con cinco etapas por San Román, Toro, Mayorga, Quintanilla y Mucientes

El próximo domingo, 17 de septiembre, se celebrará la primera prueba del circuito de carreras 'Corriendo entre Viñas' que tendrá lugar en la localidad de San Román de Hornija y que ha presentado el vicepresidente dela Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, acompañado de alcaldes yconcejales de los municipios participantes.

Esta carrera compagina la competición deportiva con la promociónen carreras para todas las edades, desde los prebenjamines a los másveteranos, lo que le convierte en una auténtica fiesta deportiva.

Junto a la promoción deportiva, el circuito cumple con un segundoobjetivo, seguir haciendo del mundo del vino, un hecho diferencial en lapromoción turística de la provincia.

"Corriendo entre Viñas' ofrece la posibilidad de visitar museos ybodegas de las zonas en la que se desarrollan las carreras, degustar el vino de las diferentes Denominaciones de Origen y disfrutar de nuestra rica y variada gastronomía", ha aseverado Alonso, quien ha precisado que 'Corriendo entre viñas' se celebrará hasta principios denoviembre.

En este sentido, el vicepresidente de la Diputación ha queridoagradecer la colaboración para el desarrollo de este circuito de losayuntamientos donde se celebran las carreras al igual que el apoyo de las bodegas de las DO que participan con los obsequios y premios que recibirán los corredores, además de ofrecer degustaciones y visitas.

Así San Román de Hornija, en la D.O. Toro, acogerá este domingo la primera prueba de este año. El calendario se completa con las pruebas Rueda (D.O. Rueda) 1 de octubre, Mayorga (D.O. León) 8 de octubre, Quintanilla de Onésimo (D.O. Ribera de Duero) 22 de octubre para concluir en el próximo 5 de noviembre en Mucientes (D.O. Cigales).

La salida de las pruebas será a las 11 horas y las carreras secelebrarán mayoritariamente en viñedos y sus recorridos oscilarán entre los 7 y los 10 kilómetros. En ellas podrán participar cualquier aficionado al atletismo y al Deporte Popular en General, estén o no federados, hasta un límite de 300 inscripciones.

La inscripción es totalmente gratuita a través de la web 'Tu Crono',portal que pone a disposición la Diputación de Valladolid a través del Servicio de Deportes.

Como es habitual, cada carrera del circuito es puntuable, de maneraque habrá ganadores individuales de cada prueba y ganadores absolutos del circuito. Para ello deberán participar en al menos 4 de las 5 pruebas que lo componen. En el caso de participar en las 5 pruebas, se eliminará la peor puntuación.