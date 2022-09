La Corporación Municipal de Logroño clama unánimemente "Tolerancia Cero ante cualquier agresión sexista en San Mateo"

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Logroño, ante la celebración de las fiestas de San Mateo, que se desarrollarán en la ciudad desde mañana y hasta el próximo día 23, se ha posicionado unánimemente "por la Tolerancia Cero ante cualquier violencia contra las mujeres".

Este pronunciamiento institucional se ha realizado en un acto conjunto en el que han participado la concejala de Igualdad, Eva Tobías Olarte; y los portavoces del Grupo Municipal del PSOE, Iván Reinares; del Grupo Municipal de Unidas Podemos, Amaia Castro; y del Grupo Municipal de Ciudadanos, Ignacio Tricio; mientras que, en representación del Partido Riojano, ha acudido Monse Mallén; y en representación del Grupo Municipal del PP, la edil Celia Sanz.

La concejala de Igualdad ha destacado que "con la implicación de toda la ciudadanía, rechazando la violencia machista y poniendo el foco en el agresor, con la Tolerancia Cero, lograremos que las fiestas las vivamos todos y todas, con alegría, sin temor y con seguridad".

Asimismo, ha anunciado que el Ayuntamiento va a instalar dos Puntos Violetas durante las fiestas de San Mateo que estarán atendidos por profesionales del ámbito del trabajo social y la psicología con formación en materia de igualdad.

Tanto en los Puntos Violeta como en otros espacios de la ciudad como el Espacio Peñas, los bares de la calle Mayor y la plaza del Mercado, se van a colocar y repartir carteles y folletos con el lema 'Por unas fiestas libres y seguras para todas, Tolerancia Cero contra las agresiones sexistas'.

En este sentido "agradecemos la colaboración de la Federación de Peñas de Logroño y la Asociación de Hostelería Riojana", ha afirmado Tobías. En los carteles y folletos se destacan mensajes como 'No incomodes', 'No intimides', 'No acoses', 'No agredas', 'No violes', y el llamamiento 'No seas cómplice. Si sufres o presencias una agresión actúa, sé parte activa en la respuesta'.

Además, incorporan los teléfonos de emergencia a los que se puede llamar en caso de una agresión sexista: 112 de Emergencias; 091 de Policía Nacional; 092 de Policía Local; 618273585, de la Unidad de Convivencia de Policía Local; y 90010155 del Servicio Municipal de Urgencias Sociales.

Eva Tobías Olarte ha detallado que en San Mateo los Puntos Violetas se instalarán del 17 al 20 de septiembre en la calle Once de Junio (frente al Revellín), de 12 a 14 horas y de 21 a 1 horas; y en la Plaza del Mercado, el 17 de septiembre, de 13 a 15 horas y de 21 a 3 horas; y el 18, 19 y 20 de septiembre, de 21 a 3 horas.

Esta iniciativa también se desarrolló en 2020 y 2021 durante la pandemia, y recientemente "se ha llevado a cabo un contrato marco hasta 2024 para consolidar y fijar esta iniciativa cuyo objetivo principal es el de sensibilizar y prevenir actitudes y comportamientos sexistas contra las mujeres". En esta edición se volverán a repartir camisetas y pañuelos de "Tolerancia Cero" que pone el foco en los agresores.

Además de promover actitudes de respeto y convivencia, en los Puntos Violeta se da a conocer los recursos de orientación, atención y denuncia que se ofrecen desde el Ayuntamiento y el resto de los organismos públicos y se informa sobre los pasos que hay que seguir si se presencia o sufre una agresión sexista.

También se dan a conocer los espacios que existen en Logroño dedicados a la igualdad, como el Laboratorio feminista y "Una habitación propia" en la Biblioteca Rafael Azcona, y programas municipales sobre prevención de la violencia machista como "Quiéreme bien, Quiérete bien", ha indicado la concejala de Igualdad.

La concejala de Igualdad ha recordado que "Logroño cuenta con un protocolo que establece una respuesta colectiva de condena y denuncia ante situaciones de violencia machista de gran impacto social".

Este protocolo de duelo de la ciudad ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de Logroño con las entidades que componen Logroño Igual Participa: Rioja Acoge, Arabella, Plataforma Tercer Sector, Fundación Pioneros, Colectivo Resistencia Feminista, Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, Federación de Asociaciones Vecinales de Logroño, USO, CCOO La Rioja, UGT La Rioja y sindicato STAR; además de la Asociación de la Prensa de La Rioja y la Universidad de La Rioja, y sigue abierto a otras adhesiones.

Finalmente, la concejala ha apelado "a la participación de la ciudadanía para lograr que estas fiestas se disfruten de una forma sana y responsable". Asimismo, ha destacado "la importancia de la respuesta ciudadana para evitar agresiones sexistas y cualquier otro comportamiento ofensivo o delictivo contra las mujeres".