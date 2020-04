Coronavirus.-Moreno propone alianza público-privada para ganar a la crisis: "Saldremos todos juntos o no saldremos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este domingo por una alianza público-privada para "ganar" a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 y a la crisis económica derivada de la pandemia porque, a su juicio, no existe una salida "partidista ni ideológica de parte", sino una salida "común, global y compartida entre todos".

"Saldremos todos juntos de esta crisis o no saldremos", ha advertido Moreno en una comparecencia desde el Palacio de San Telmo tras participar en la cuarta reunión telemática de la Conferencia de Presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la crisis sanitaria del coronavirus.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha defendido en dicha cita la necesidad de "dar vía libre a la colaboración público-privada" en la lucha contra el coronavirus porque "todos los recursos son necesarios y deben ser aprovechados y lo importante es salir de esta cuanto antes, porque cuanto antes lo hagamos mejor lo haremos y más fuertes y cuanto más tardemos en salir, en peores condiciones estaremos".

En su opinión, "es un momento muy oportuno para dar un impulso a la colaboración público-privada" porque la desaceleración que se anunciaba hace dos o tres meses "ahora es una broma con lo que se nos viene encima con la crisis del coronavirus", que ya ha provocado la presentación de 88.650 ERTE en Andalucía con 427.000 trabajadores afectados.

"MIEDO A UNA NUEVA RECESIÓN"

Moreno se ha mostrado convencido de que "si se fomenta la alianza entre lo público y lo privado nuestro tejido productivo saldrá de esta crisis en mejores condiciones de seguir produciendo y de generar empleo y progreso", ya que ello permitiría "dar un impulso a la economía, facilitando inversiones que ahora mismo están paralizadas por el miedo a una nueva recesión".

"Hay que aprovechar la capacidad productiva de nuestro país para ponerla al servicio del interés general ayudando a nuestras empresas, dándoles seguridad y no generandoles miedo e incertidumbre", ha insistido el presidente de la Junta, que ha subrayado es momento de "sumar voluntades y desprenderse de la camiseta del equipo en una tarea ingente en la que cada recurso es necesario, porque aquí no sobra nadie, todos hemos ayudado a construir lo público y lo privado en este país y no nos pertenece más a unos que a otros".

Moreno ha resaltado que "lo que nos ha de guiar es no fallarle a los ciudadanos que temen qué pasará cuando salgamos del confinamiento y para eso necesitamos el concurso de todos sin excepción porque no hay salida partidista ni ideológica de parte, sino una salida común, global y compartida entre todos". "Tenemos que ganar a la crisis y sobre todo ganar la postcrisis con una estrategia ampliamente compartida", ha añadido antes de advertir de que el escenario posterior al confinamiento, "muy imprevisible y competitivo, será distinto del actual y juntos lo enfrentaremos mejor con una gran alianza público-privada porque o saldremos todos juntos de esta crisis o no saldremos".

