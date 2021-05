Coronavirus.-EEUU restringe los vuelos desde India a partir del 4 de mayo ante el aumento de casos de coronavirus

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes que a partir del 4 de mayo los vuelos desde India quedarán restringidos debido "al extraordinario aumento de los casos de coronavirus" y "por las múltiples variantes que circulan" por ese país.

La Casa Blanca ha explicado que esta medida se ha tomado tras seguir los consejos y recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"India representa más de un tercio de los casos nuevos a nivel mundial, y el número de casos nuevos en el país se está acelerando a un ritmo rápido", han compartido en un comunicado desde la Casa Blanca, a lo que han añadido que "después de revisar la situación de la salud pública en India, los CDC han llegado a la conclusión de que se requieren medidas proactivas para proteger la salud pública de los viajeros que ingresan a los Estados Unidos".

No obstante, la medida no afectara a los ciudadanos estadounidenses ni a aquellas personas que residan de manera permanente en el país, pero sí deberán presentar una prueba negativa antes de embarcarse rumbo a Estados Unidos y guardar una cuarentena de catorce días si no están vacunadas, tal y como se les exige a otros viajeros internacionales.

Estados Unidos se suma otros países como Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, o Nueva Zelanda, que ya han impuesto restricciones similares en los últimos días, como consecuencia de las abultadas cifras de casos de coronavirus que India ha venido confirmando en las últimas semanas.

Asimismo, la Administración de Biden ha decidido enviar a India suministros de oxígeno y material para ayudar a la producción de vacunas contra la COVID-19 en el país asiático así como enviará dosis del laboratorio de AstraZeneca.

De hecho, a principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado ante el primer ministro de India, Narendra Modi, el apoyo estadounidense frente a la grave situación epidemiológica que atraviesa India, trabajando "hombro con hombro".

Este viernes, las autoridades de India han registrado un nuevo máximo de contagios diarios, superando por primera vez los 386.000, y alcanzado la segunda cifra más alta de muertos en un sólo día, 3.498. En total, son 18.762.976 los casos diagnosticados y 208.330 los fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

La situación ha llevado a la Policía a pedir a las autoridades locales que busquen nuevos espacios para la ubicación de crematorios improvisados, debido a la falta de espacio a causa de la gran cantidad de fallecidos registrados durante los últimos días.