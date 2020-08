El coronavirus se abre paso en nuestra vida diaria y cambia muchos de estos hábitos que hacemos comúnmente

Llevamos meses hablando de los riesgos que tiene el coronavirus para nuestra salud y todavía no nos acostumbramos. España ha sido uno de los países más castigados por esta pandemia, en unas cifras oficiales que todavía desconocemos. La pandemia ha provocado grandes cambios en nuestra vida diaria.

En marzo directamente supuso un antes y un después en nuestra vida, cuando el Gobierno de España tomó la decisión de restringir la movilidad y poner a todo el país en una cuarentena que se alargó durante meses. Tras varias semanas de agonía, donde todos estábamos atentos a las cifras diarias y a los pasos que iba adoptando el Ministerio de Sanidad, se abría una luz de esperanza y se comenzaba habla de la desescalada.

Sabemos cómo ha sido su puesta en marcha: diferentes fases que incluían diversas flexibilizaciones en las actividades diarias. Pero lo cierto es que, en todas ellas, hay dos cosas importantes que no han cambiado.

La distancia de metro y medio, dos metros, parece haberse vuelto la regla general en nuestra vida diaria. Los expertos en la materia han explicado en más de una ocasión que no mantenerla puede provocar las posibilidades de contagio. Una de las herramientas para dificultar al virus su expansión ha sido la mascarilla, nuestra mejor aliada, y hemos aprendido que hay de diverso tipo.

Ahora nos encontramos ante un momento de incertidumbre, ya que las malas cifras vuelven a ocupar telediarios y las autoridades sanitarias han comenzado a advertir de los riesgos que esta puede generar.

Nuestras vidas han cambiado mucho, y todavía no sabemos qué actividades que hacemos comúnmente pueden hacer que estemos ante un riesgo elevado. Por ello, he aquí unas cuantas actividades con riesgo diferente que hacemos a diario con varios ejemplos.

Ir a baños públicos

Riesgo elevado. Un grupo de investigadores de la Universidad china de Yanghou ha evidenciado que tirar de la cadena de los baños públicos puede liberar nubes de aerosoles cargados de covid-19 que pueden ser inhalados. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el lavabo de los urinarios. Por este motivo es importante utilizar la mascarilla cuando acudimos a este tipo de servicios, con ella evitamos inhalar las nubes de aerosoles que pueden tener particular de coronavirus.

Mirar el buzón

Riesgo bajo. Ir a recoger las cartas al buzón es una de las cosas que todos hacemos en nuestro día a día. Pero esas cartas han sido manipuladas por otra persona, con lo cual uno puede pensar que tiene cierto riesgo de contagio. Las posibilidades existen, aunque sean bajas, por eso la mejor opción es el lavado de manos antes y después de recoger las cartas y siempre intentar evitar su manipulación.

Salir a andar

Riesgo bajo moderado. Es una de las prácticas más habituales de muchas personas. Jóvenes y mayores buscan rutas en su ciudad donde poder caminar y de esta forma, hacer deporte. Lo cierto es que no presenta grandes riesgos esta actividad, aunque hay que tener cuidado si se hace en compañía. En especial se hace con alguien que no pertenece a nuestra unidad familiar, es decir, un individuo con el que no convivimos.

Comer en un bufé libre

Riesgo máximo. Este tipo de restauración, donde el cliente paga un precio y come lo que le apetezca, es uno de los que más riesgo para nuestra salud presenta, ya que hay que tener en cuenta que las personas que están dentro de él se mueven en un espacio cerrado donde todos tocan los utensilios de comida.

Conciertos

Riesgo máximo. En España no están permitidas los macroconciertos, pero en otros países con casos de coronavirus sí que se han visto este tipo de imágenes. Estos presentan un alto riesgo para la salud, ya que no se puede guardar la distancia de seguridad. El uso obligatorio de la mascarilla podría ser beneficioso, pero si no se mantiene la distancia adecuada su efecto podría verse muy reducido en cualquier descuido.

Los datos han sido escogidos de la Asociación Médica de Texas (Texas Medical Association), que ha publicado una escala de riesgos de contagios evaluando del uno al nueve (de menor a mayor) las probabilidades de que el escurridizo coronavirus se cuele en nuestro organismo, donde se incluyen varios ejemplos como los ya mencionados.