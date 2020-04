Coronavirus.- Residentes de Abiyán destruyen un centro sanitario en obras para atender pacientes en Costa de Marfil

El ministro de Defensa confirma que ha dado positivo por coronavirus

Un grupo de manifestantes destruyeron el domingo un centro sanitario que estaba siendo construido en la capital comercial de Costa de Marfil, Abiyán, para atender a pacientes con coronavirus.

Decenas de personas se dirigieron al lugar en obras, ubicado en Yopougon Bae, y desmontaron las estructuras que estaban siendo erigidas, según un vídeo que circula por redes sociales.

Según las informaciones recogidas por el diario marfileño 'Fraternité Matin', los responsables de estos incidentes argumentaron que el centro estaba siendo construido en una zona densamente poblada y que no querían estar cerca de pacientes con la enfermedad.

El ministro de Defensa del país, Hamed Bakayoko, ha confirmado durante la jornada que ha dado positivo por el virus tras someterse el domingo a la prueba.

"Si bien no presento ningún signo de la enfermedad, el médico me ha prescrito que permanezca en aislamiento, que he iniciado inmediatamente", ha dicho, en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook.

"Es ocasión de que pida a todos nuestros conciudadanos que el coronavirus es una enfermedad que se propaga rápidamente", ha manifestado, antes de pedir que los marfileños "se tomen en serio" las medidas anunciadas por las autoridades.

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, declaró el 24 de marzo el estado de emergencia e impuso posteriormente el confinamiento en Abiyán y un toque de queda a nivel nacional.

Las autoridades del país africano han confirmado hasta la fecha un total de 261 casos de coronavirus, con tres fallecidos, según el balance correspondiente a la jornada del domingo.